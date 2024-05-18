Дюшен – 4-й игрок в истории «Далласа» с решающим голом в серии плей-офф в матче с 2+ овертаймами

Теги рейтинги Кубок Стэнли Колорадо Даллас Джо Нуиндайк Бренден Морроу НХЛ Бретт Халл Мэтт Дюшен Хоккей

Мэтт Дюшен вывел «Даллас» в финал Запада, забив «Колорадо» во 2-м овертайме.

«Старс» прошли «Эвеланш» во 2-м раунде плей-офф НХЛ (4-2, 2:1 2ОТ в шестом матче). 

33-летний нападающий в 3-й раз в карьере забил в овертайме матча плей-офф. В 13 матчах в текущем розыгрыше на его счету 6 (2+4) очков. 

Дюшен стал 4-м игроком в истории клуба, принесшим ему победу в серии плей-офф в матче с несколькими овертаймами. 

Ранее в список вошли Джо Нуиндайк (1999, гол в третьем овертайме 4-го матча серии с «Эдмонтоном»), Бретт Халл (1999, гол в третьем овертайме 6-го матча серии с «Баффало», который принес техасцам Кубок Стэнли) и Бренден Морроу (2008, гол в четвертом овертайме 6-го матча серии с «Сан-Хосе»). 

Отметим, что «Колорадо» был первым клубом Мэтта в НХЛ (c 2009 по 2017 годы). «Эвеланш» выбрали форварда на драфте-2009 под общим 3-м номером. 

5 комментариев
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Дюшейн забил бывшему клубу, который в свое время обменял его в Оттаву. Классика жанра!
Даллас, скорее всего, в финале КС. Думаю, техасцы пройдут любого из победителей из пары Ванкувер/Эдмонтон.
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Дюшен забивает важнейший гол в ОТ 6матча своей бывшей команде и выводит Даллас в финал Запада.Маккиннон сидит на попе, картина маслом)
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Красавцы Старс с победой 👏👏👏👏
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Я бы добавил про Павелски, 0 очков в первом раунде и минимум 4 очка и решающий пас во втором раунде, как он отработал на пятаке!!!
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Ответ Xell
Дюшен забивает важнейший гол в ОТ 6матча своей бывшей команде и выводит Даллас в финал Запада.Маккиннон сидит на попе, картина маслом)
у макинона есть кубок стэнли у дюшена нет и он сидит на попе,картина маслом)))
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