Дюшен – 4-й игрок в истории «Далласа» с решающим голом в серии плей-офф в матче с 2+ овертаймами

Мэтт Дюшен вывел «Даллас» в финал Запада, забив «Колорадо» во 2-м овертайме.

«Старс» прошли «Эвеланш» во 2-м раунде плей-офф (4-2, 2:1 2ОТ в шестом матче).

33-летний нападающий в 3-й раз в карьере забил в овертайме матча плей-офф. В 13 матчах в текущем розыгрыше на его счету 6 (2+4) очков.

стал 4-м игроком в истории клуба, принесшим ему победу в серии плей-офф в матче с несколькими овертаймами.

Ранее в список вошли (1999, гол в третьем овертайме 4-го матча серии с «Эдмонтоном»), (1999, гол в третьем овертайме 6-го матча серии с «Баффало», который принес техасцам ) и Бренден Морроу (2008, гол в четвертом овертайме 6-го матча серии с «Сан-Хосе»).

Отметим, что «Колорадо» был первым клубом Мэтта в НХЛ (c 2009 по 2017 годы). «Эвеланш» выбрали форварда на драфте-2009 под общим 3-м номером.