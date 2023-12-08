Дюшен провел 1000-й матч в НХЛ. Он 4-й игрок с драфта-2009 с таким достижением

Теги Даллас НХЛ Драфт НХЛ Джон Таварес Виктор Хедман Мэтт Дюшен Райан О′Райлли Хоккей

Мэтт Дюшен провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Далласа» стала игра против «Вашингтона» (5:4 Б).

В этом матче Мэтт Дюшен отметился передачей.

Всего на его счету 764 (322+442) балла за карьеру в НХЛ.

Дюшен – четвертый игрок с драфта-2009 (3-й номер, выбран «Колорадо»), сыгравший 1000 матчей в лиге.

Ранее этой отметки достигли Джон Таварес (1-й номер, 1052 игры, «Торонто», выбран «Айлендерс»), Райан О′Райлли (33-й номер, 1017 игр, «Нэшвилл», выбран «Колорадо») и Виктор Хедман (2-й номер, 1002 матча, «Тампа»).

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2 комментария
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Ответ vzi
Помню, приезжал на ЧМ в России в качестве еще молодого-перспективного. А уже почти старик!)
К моменту ЧМ в России у него уже было под 500 игр в НХЛ, золото ОИ и ЧМ-2015
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Помню, приезжал на ЧМ в России в качестве еще молодого-перспективного. А уже почти старик!)
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