Дюшен провел 1000-й матч в НХЛ. Он 4-й игрок с драфта-2009 с таким достижением

Мэтт Дюшен провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего « » стала игра против «Вашингтона» (5:4 Б).

В этом матче отметился передачей.

Всего на его счету 764 (322+442) балла за карьеру в .

Дюшен – четвертый игрок с драфта-2009 (3-й номер, выбран «Колорадо»), сыгравший 1000 матчей в лиге.

Ранее этой отметки достигли (1-й номер, 1052 игры, «Торонто», выбран «Айлендерс»), Райан О′Райлли (33-й номер, 1017 игр, «Нэшвилл», выбран «Колорадо») и (2-й номер, 1002 матча, «Тампа»).