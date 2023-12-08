Дюшен провел 1000-й матч в НХЛ. Он 4-й игрок с драфта-2009 с таким достижением
Мэтт Дюшен провел 1000-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Далласа» стала игра против «Вашингтона» (5:4 Б).
В этом матче Мэтт Дюшен отметился передачей.
Всего на его счету 764 (322+442) балла за карьеру в НХЛ.
Дюшен – четвертый игрок с драфта-2009 (3-й номер, выбран «Колорадо»), сыгравший 1000 матчей в лиге.
Ранее этой отметки достигли Джон Таварес (1-й номер, 1052 игры, «Торонто», выбран «Айлендерс»), Райан О′Райлли (33-й номер, 1017 игр, «Нэшвилл», выбран «Колорадо») и Виктор Хедман (2-й номер, 1002 матча, «Тампа»).