Дюшен о голе во 2-м овертайме с «Колорадо»: «Даже не знаю, что я сделал. Помню, что в конце оказался на коленях. Это просто эйфория»

Мэтт Дюшен прокомментировал победный гол в овертайме игры с «Колорадо».

В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Даллас» победил «Эвеланш» во втором овертайме со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышел в полуфинал турнира.

33-летний форвард забросил победную шайбу.

«Я даже не знаю, что сделал. Помню, что в конце оказался на коленях, как в прошлый раз, когда забил в овертайме, но я понятия не имею, если честно.

Это просто эйфория, верно?» – сказал нападающий «Далласа» Мэтт Дюшен.

«Колорадо» – все. Не помогли ни судьи, ни сэйв Георгиева головой