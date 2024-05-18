Александр Кожевников: «Гальченюк был одним из лидеров СКА, для «Амура» это большая помощь. Алекс – добротный хоккеист»

Теги СКА Амур КХЛ Александр Кожевников Алекс Гальченюк Хоккей

Александр Кожевников высказался о переходе Алекса Гальченюка в «Амур» из СКА.

«Гальченюк был одним из лидеров СКА, так что для «Амура» это большая помощь. Алекс – хороший и добротный хоккеист.

Конечно, он должен быть лидером «Амура», потому что у него есть опыт. Плюс он в СКА неплохо смотрелся. Посмотрим, как будет играть.

Не думаю, что он поможет «Амуру» бороться за высокие места, потому что не все выдерживают большие перелеты», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Гальченюк – игрок «Амура». Как и почему Ротенберг его отпустил?

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий