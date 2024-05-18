Александр Кожевников: «Гальченюк был одним из лидеров СКА, для «Амура» это большая помощь. Алекс – добротный хоккеист»

Александр Кожевников высказался о переходе Алекса Гальченюка в «Амур» из СКА.

«Гальченюк был одним из лидеров , так что для «Амура» это большая помощь. Алекс – хороший и добротный хоккеист.

Конечно, он должен быть лидером «Амура», потому что у него есть опыт. Плюс он в СКА неплохо смотрелся. Посмотрим, как будет играть.

Не думаю, что он поможет « » бороться за высокие места, потому что не все выдерживают большие перелеты», – заявил двукратный олимпийский чемпион .

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