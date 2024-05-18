Гальченюк о Ротенберге: «Очень энергичный и эмоциональный – хочет побеждать каждый день. Могу только поблагодарить его за работу»

Теги СКА Амур КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Алекс Гальченюк рассказал о совместной работе с Романом Ротенбергом в СКА.

Вчера 30-летний форвард расторг контракт с армейцами и подписал однолетнее соглашение с «Амуром».

– Как расстался со СКА? Все ли хорошо с Романом Ротенбергом? Все-таки мы все ждали, что ты будешь доминировать в лиге, но этого не случилось. Был ли подобный разговор с Романом Борисовичем?

– Нет, таких разговоров не было. Что касается года в СКА, то я ни о чем не жалею. Для меня лично это был хороший сезон. Но, как уже говорил, мне хочется большего.

Раньше, после сезонов, я ставил себе некую оценку: что я принес и что мог бы сделать еще.

Надо сказать, что проблем с переходом из СКА у меня не было. И Роман Борисович, и в целом СКА – классная организация, все на высоком уровне.

Хоккей – это прежде всего игра, но все-таки это и бизнес, поэтому все эти дела были правильно и профессионально решены. Теперь я в «Амуре».

– Как тебе Роман Ротенберг именно как главный тренер?

– Он очень энергичный человек, эмоциональный. Он хочет побеждать каждый день, в каждом матче.

У меня с Романом Борисовичем никаких проблем не было. Могу только поблагодарить его за работу и пожелать удачи.

И он, и я двигаемся дальше в своих карьерах, – сказал форвард «Амура» Алекс Гальченюк.

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3 комментария
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Ещё бы он правду сказал… ахаха
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Многие игроки упоминают, что РР хочет всегда побеждать, но это что же полностью нормально явление для тренера или спортсмена. Можно подумать что в КХЛ или в мире есть тренеры кто скажет, что давай ребята сегодня и после завтра надо проиграть..
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Нам на здесь на Sports тоже нравится энергичность Романа и его безумное желание побеждать всех и вся, что он и делает постоянно со своим СКА, сборной России-25 и другими командами, которые тренирует лично или косвенно! Какой молодец, наша гордость Роман Ротенберг!!!)👏👏👏
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