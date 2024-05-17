Крикунов о Гальченюке в «Амуре»: «Тертый калач, умеет давать результат. СКА пустит деньги на других нападающих, выбор на рынке есть»

Владимир Крикунов прокомментировал переход Алекса Гальченюка в «Амур».

30-летний форвард расторг действующий контракт со СКА и подписал однолетнее соглашение с хабаровским клубом.

«С интересом «Амура» в этом трансфере все понятно – Хабаровску очень нужны сильные игроки, лидеры, но многие звезды отказываются ехать на Дальний Восток за любые деньги. А без классных хоккеистов классную команду не построишь.

Гальченюк в этом плане – на 100% подходящий вариант. У него огромный опыт игры в НХЛ, он совсем недавно играл за сборную США на чемпионате мира. Словом, тертый калач, который умеет давать результат.

Плюс в «Амуре» уже есть несколько хороших североамериканцев, а стиль игры Андрея Мартемьянова вполне канадский. Гальченюк будет там чувствовать себя как рыба в воде.

СКА тоже внакладе не остается. Все же Алекс не играет на те деньги, которые ему платили в Петербурге. Да, больших претензий к нему нет, но и лидером стать не удалось.

Ожидания были очень высокие. Даже его бывший партнер по команде в АХЛ Михаил Мальцев писал, что Гальченюк будет «шатать лигу». Пока пошатать КХЛ не вышло, надо идти на второй круг уже в другой команде.

А СКА пустит освободившиеся деньги на зарплату другим сильным нападающим. Мы знаем, что выбор сейчас на рынке есть – петербуржцы найдут усиление», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.