Крикунов о Гальченюке в «Амуре»: «Тертый калач, умеет давать результат. СКА пустит деньги на других нападающих, выбор на рынке есть»

Теги СКА Амур Владимир Крикунов КХЛ Алекс Гальченюк Андрей Мартемьянов Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал переход Алекса Гальченюка в «Амур».

30-летний форвард расторг действующий контракт со СКА и подписал однолетнее соглашение с хабаровским клубом.

«С интересом «Амура» в этом трансфере все понятно – Хабаровску очень нужны сильные игроки, лидеры, но многие звезды отказываются ехать на Дальний Восток за любые деньги. А без классных хоккеистов классную команду не построишь.

Гальченюк в этом плане – на 100% подходящий вариант. У него огромный опыт игры в НХЛ, он совсем недавно играл за сборную США на чемпионате мира. Словом, тертый калач, который умеет давать результат.

Плюс в «Амуре» уже есть несколько хороших североамериканцев, а стиль игры Андрея Мартемьянова вполне канадский. Гальченюк будет там чувствовать себя как рыба в воде.

СКА тоже внакладе не остается. Все же Алекс не играет на те деньги, которые ему платили в Петербурге. Да, больших претензий к нему нет, но и лидером стать не удалось.

Ожидания были очень высокие. Даже его бывший партнер по команде в АХЛ Михаил Мальцев писал, что Гальченюк будет «шатать лигу». Пока пошатать КХЛ не вышло, надо идти на второй круг уже в другой команде.

А СКА пустит освободившиеся деньги на зарплату другим сильным нападающим. Мы знаем, что выбор сейчас на рынке есть – петербуржцы найдут усиление», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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