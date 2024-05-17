Алекс Гальченюк: «Очень доволен переходом в «Амур», это новый вызов в моей карьере. Не могу дождаться момента, когда начнется сезон»

Алекс Гальченюк прокомментировал свой переход в «Амур» из СКА.

– Переход в «Амур» произошел достаточно неожиданно, слухов особо не было. Все произошло так быстро?

– Переговоры велись в течение нескольких прошлых недель. Не знаю, как насчет слухов, но проходила информация, что может получиться такой переход.

Генеральный менеджер и тренер «Амура» вышли на связь, поговорили со мной. Сразу чувствовалась их заинтересованность, конкретное желание, чтобы я перешел в команду.

Очень доволен этим переходом, это новый вызов в моей жизни, в моей карьере. Не могу дождаться момента, когда начнется сезон, – сказал нападающий Алекс Гальченюк.

Гальченюк – игрок «Амура». Как это возможно и почему Ротенберг его отпустил?