Маршанд получил травму после хита Беннетта в 3-м матче серии с «Флоридой»

Теги травмы Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Сэм Беннетт Хоккей

Брэд Маршанд получил травму в 3-м матче серии с «Флоридой».

Капитан «Бостона» не вышел на третий период матча второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:6, 1-2 в серии). 

В первом периоде форвард, которому 11 мая исполняется 36 лет, попал под силовой прием форварда «Флориды» Сэма Беннетта, после чего врезался в борт.

Он продолжил матч, но в итоге ушел со льда досрочно в связи с травмой верхней части тела. В 10 играх в текущем плей-офф на счету игрока 10 (3+7) баллов. 

Отметим, что для Беннетта этот матч стал первым после травмы, из-за которой он пропустил более 2 недель. У него 3 (1+2) балла в 3 играх в текущем плей-офф с учетом передачи в сегодняшней встрече. 

4 комментария
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Эх Марши, вот так подарок на день Рождения.. Сможет ли Бостон собраться после этого всего..
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Наконец-то Сэм вернулся.
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Травму верхней части хвоста
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Сам хотел припечатать, но Беннетт по-мощнее оказался
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