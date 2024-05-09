Шуми Бабаев: «Жду от «Авангарда» разговора по поводу Юрчо. Веду переговоры с несколькими клубами. Первостепенно надо понимать, в какой роли его видят»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Томаш Юрчо Матч ТВ Хоккей

Агент Томаша Юрчо высказался о будущем хоккеиста.

В сезоне-2023/24 нападающий играл за «Авангард».

«Еще жду от Омска разговора по поводу Юрчо. Я веду переговоры с несколькими клубами, первостепенно надо понимать, в какой роли его видят.

Если «Авангард» его видит в тех же ролях, что он и был, то, конечно, было бы здорово остаться.

У меня до конца еще нет понимания, будет ли клуб полностью выбирать «квоту» по легионерам: ни по одному, кроме Вея, не разговаривал, конкретных переговоров нет», – сказал агент Шуми Бабаев.

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2 комментария
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С несколькими клубами НХЛ конечно?
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