Шуми Бабаев: «Жду от «Авангарда» разговора по поводу Юрчо. Веду переговоры с несколькими клубами. Первостепенно надо понимать, в какой роли его видят»
Агент Томаша Юрчо высказался о будущем хоккеиста.
В сезоне-2023/24 нападающий играл за «Авангард».
«Еще жду от Омска разговора по поводу Юрчо. Я веду переговоры с несколькими клубами, первостепенно надо понимать, в какой роли его видят.
Если «Авангард» его видит в тех же ролях, что он и был, то, конечно, было бы здорово остаться.
У меня до конца еще нет понимания, будет ли клуб полностью выбирать «квоту» по легионерам: ни по одному, кроме Вея, не разговаривал, конкретных переговоров нет», – сказал агент Шуми Бабаев.