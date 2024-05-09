Шуми Бабаев: «Жду от «Авангарда» разговора по поводу Юрчо. Веду переговоры с несколькими клубами. Первостепенно надо понимать, в какой роли его видят»

Агент Томаша Юрчо высказался о будущем хоккеиста.

В сезоне-2023/24 нападающий играл за « ».

«Еще жду от Омска разговора по поводу . Я веду переговоры с несколькими клубами, первостепенно надо понимать, в какой роли его видят.

Если «Авангард» его видит в тех же ролях, что он и был, то, конечно, было бы здорово остаться.

У меня до конца еще нет понимания, будет ли клуб полностью выбирать «квоту» по легионерам: ни по одному, кроме Вея, не разговаривал, конкретных переговоров нет», – сказал агент .