Агент Юрчо: «Нет разговоров с «Авангардом». Если будет пять легионеров, они вернутся к кандидатуре Томаша. Мы ведем переговоры с другими командами»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Томаш Юрчо Матч ТВ Хоккей

Агент Томаша Юрчо заявил, что не ведет переговоры с «Авангардом».

«Пока никаких разговоров с «Авангардом» по новому контракту нет, потому что они определили круг претендентов на позицию трех легионеров.

Если в следующем сезоне будет пять легионеров, то они вернутся к кандидатуре Юрчо, потому что он очень хорошо проявил себя в этом сезоне.

На данный момент мы ведем переговоры с другими командами. Пока ситуация такая», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Томаш Юрчо присоединился к «Авангарду» по ходу нынешнего сезона.

В 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ нападающий набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 4».

В плей-офф форвард провел 12 игр и отметился 5 (3+2) баллами при полезности «0».

4 комментария
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Игрок для плей-офф. Надо оставлять, если легионеры-новички будут ниже уровня Найта или Спунера.
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Для второго звена хороший нападающий, при 5 легах имеет место быть.
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Ответ Ренат Ильясов
Игрок для плей-офф. Надо оставлять, если легионеры-новички будут ниже уровня Найта или Спунера.
Спунер отличный игрок для ПО. Чуть что, сразу не хочу играть. Надёжный...
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Юрчо по любому больше полезен чем Пьянов...
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