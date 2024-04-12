Агент Юрчо: «Нет разговоров с «Авангардом». Если будет пять легионеров, они вернутся к кандидатуре Томаша. Мы ведем переговоры с другими командами»

Агент Томаша Юрчо заявил, что не ведет переговоры с «Авангардом».

«Пока никаких разговоров с « » по новому контракту нет, потому что они определили круг претендентов на позицию трех легионеров.

Если в следующем сезоне будет пять легионеров, то они вернутся к кандидатуре Юрчо, потому что он очень хорошо проявил себя в этом сезоне.

На данный момент мы ведем переговоры с другими командами. Пока ситуация такая», – сказал представитель хоккеиста .

присоединился к «Авангарду» по ходу нынешнего сезона.

В 21 матче Фонбет чемпионата нападающий набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 4».

В плей-офф форвард провел 12 игр и отметился 5 (3+2) баллами при полезности «0».