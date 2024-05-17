Никита Щитов: «Гальченюк играл в НХЛ, а сейчас переходит из СКА в «Амур», это шаг назад. Возможно, это часть сделки какой-то, нужно немного подождать»

Теги СКА Амур Никита Щитов НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов высказался о переходе Алекса Гальченюка в «Амур» из СКА.

«Вряд ли для СКА уход Гальченюка является потерей, если они расторгли контракт. Значит, найдут игрока лучше на его место.

Для самого Гальченюка это не лучший вариант. Он играл в НХЛ, а сейчас переходит из СКА в «Амур», это шаг назад.

Возможно, это часть сделки какой-то. Такое уже было, что игроков обменивали через переход в «Амур», так что здесь нужно еще немного подождать», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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