Каменский о Гальченюке: «Опытный игрок, но СКА сейчас развивает молодых хоккеистов. Наверное, там не видят его в составе»

Валерий Каменский высказался о переходе Алекса Гальченюка в «Амур» из СКА.

– Гальченюк – опытный игрок, но сейчас развивает молодых хоккеистов и, наверное, там не видят его в составе. Как игрок он опытный, провел много игр в карьере.

– Справится ли он с ролью лидера в « »?

– Он стопроцентно принесет пользу «Амуру». У Гальченюка огромный опыт игры в НХЛ, прошлый сезон провел в топовом клубе .

Молодые ребята в Хабаровске будут учиться у него, – сказал олимпийский чемпион .

Гальченюк – игрок «Амура». Как это возможно и почему Ротенберг его отпустил?