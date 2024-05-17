Каменский о Гальченюке: «Опытный игрок, но СКА сейчас развивает молодых хоккеистов. Наверное, там не видят его в составе»

Теги СКА Амур Валерий Каменский КХЛ Алекс Гальченюк Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский высказался о переходе Алекса Гальченюка в «Амур» из СКА.

– Гальченюк – опытный игрок, но СКА сейчас развивает молодых хоккеистов и, наверное, там не видят его в составе. Как игрок он опытный, провел много игр в карьере.

– Справится ли он с ролью лидера в «Амуре»?

– Он стопроцентно принесет пользу «Амуру». У Гальченюка огромный опыт игры в НХЛ, прошлый сезон провел в топовом клубе КХЛ.

Молодые ребята в Хабаровске будут учиться у него, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Гальченюк – игрок «Амура». Как это возможно и почему Ротенберг его отпустил?

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3 комментария
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СКА развивает молодых очень смешно.
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Ага, Плотникова они так разовьют, что он лет на 10 помолодеет))
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Опытный игрок, но Ротенберг, С.КА сейчас развивает молодых хоккеистов
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