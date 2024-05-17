Каменский о Гальченюке: «Опытный игрок, но СКА сейчас развивает молодых хоккеистов. Наверное, там не видят его в составе»
Валерий Каменский высказался о переходе Алекса Гальченюка в «Амур» из СКА.
– Гальченюк – опытный игрок, но СКА сейчас развивает молодых хоккеистов и, наверное, там не видят его в составе. Как игрок он опытный, провел много игр в карьере.
– Справится ли он с ролью лидера в «Амуре»?
– Он стопроцентно принесет пользу «Амуру». У Гальченюка огромный опыт игры в НХЛ, прошлый сезон провел в топовом клубе КХЛ.
Молодые ребята в Хабаровске будут учиться у него, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
Гальченюк – игрок «Амура». Как это возможно и почему Ротенберг его отпустил?