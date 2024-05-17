Егор Яковлев: «О тренерской работе пока не задумывался. Поиграю еще немножко»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Егор Яковлев Хоккей

Егор Яковлев отметил, что пока не задумывался о тренерской работе.

Защитник ответил на вопрос о том, как изменится его игра после опыта нахождения на тренерской скамейке в финале Кубка Гагарина-2024.

В финальной серии «Металлург» победил «Локомотив» со счетом 4-0. 

Капитан команды из Магнитогорска пропустил серию из‑за повреждения.

«Наверное, моя игра не изменится. Возможно, по-другому буду смотреть на какие-то вещи, игровые компоненты. Посмотрим, надо на лед выйти.

О тренерской работе тоже пока не задумывался. Пожалуй, поиграю еще немножко (смеется)», – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

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