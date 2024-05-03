Черкас о том, нужен ли Барабанов СКА: «Почему нет, если Александр – воспитанник питерского хоккея? Если закончил с НХЛ, почему не вернуться на родину?»

Теги СКА Сан-Хосе НХЛ Сергей Черкас КХЛ Александр Барабанов Хоккей

Сергей Черкас высказался о возможном возвращении Александра Барабанова в СКА.

– На трансферном рынке КХЛ сейчас самый лакомый кусочек – хорошо известный в Петербурге Барабанов. Нужен ли он СКА?

– Почему нет, если Александр – воспитанник питерского хоккея? Если он закончил с НХЛ, почему не вернуться на родину?

Но насколько он подходит под нынешнее построение команды – тут уже вопрос к тренерскому штабу. Ну и насколько его финансовые запросы позволят вписаться армейцам в потолок зарплат.

– Его вояж в НХЛ можно назвать удачным?

– В КХЛ Барабанов играл намного ярче, был более интересным, креативным форвардом. За океаном в полной мере себя не проявил, да и не мог похвастаться большим игровым временем. Но потенциал у него хороший.

Попробовал там себя несколько сезонов, получил огромный опыт, а теперь возвращение в Россию – абсолютно нормальная история, – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

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