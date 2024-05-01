СКА, ЦСКА и «Ак Барс» предлагают Барабанову 100 млн рублей в год («СЭ»)
СКА, ЦСКА и «Ак Барс» предлагают Александру Барабанову 100 млн рублей в год.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с Александром Барабановым.
В сезоне-2023/24 форвард набрал 13 (4+9) очков при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 15:52.
Да, работящий игрок, неплох в обороне, подыгрыше. Но это бред давать Барабану 100 млн.🤦♂️
Лучше бы Григоренко оставили!
Очень надеюсь, что Барабана у нас не будет! Пусть возвращается к Ротану.
Питерский - начинал в СКА-1946, потом играл в СКА.
Но готов ли он к Ротенбергу ?
100 лямов - очень серьёзная цифра.
это смешно!!!
надо давать 1 миллиард, но не как не 100 миллионов)))
И про "какие бы деньги не предлагали" очень смешно) Ну да, Барабанов же у нас СУПЕР-ЗВЕЗДА, чтобы не думать о деньгах. Тот же Макдэвид выбрал огромный контракт с Ойлерс(с которыми он, скорее всего, в лучшем случае один разок в финале сыграет), а не какой-нибудь топ-клуб, с которым мог бы бороться за победу в КС