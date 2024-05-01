СКА, ЦСКА и «Ак Барс» предлагают Барабанову 100 млн рублей в год («СЭ»)

Теги Ак Барс ЦСКА СКА возможные переходы Сан-Хосе НХЛ КХЛ Александр Барабанов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

СКА, ЦСКА и «Ак Барс» предлагают Александру Барабанову 100 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с Александром Барабановым.

В сезоне-2023/24 форвард набрал 13 (4+9) очков при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 15:52.

«Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с Барабановым

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14 комментариев
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Совсем с ума сошли?! Барабанову красная цена 50 млн. Он никогда не был забивным нападающим.
Да, работящий игрок, неплох в обороне, подыгрыше. Но это бред давать Барабану 100 млн.🤦‍♂️
Лучше бы Григоренко оставили!
Очень надеюсь, что Барабана у нас не будет! Пусть возвращается к Ротану.
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Какой Барабанов в ЦСКА, он конечно боец, но не за 100 лямов, можно было Григоренко оставить, более полезный
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Началось
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В НХЛ-днарь-в кхл-король.
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Скорее всего, утка, пущеная агентом. Вряд ли кто то даст и половину. Понятно, что тяжело с кадрами, но не до такой степени. Хотя, под концепцию возвращения из-за океана подходит
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Ответ Максим Седов
Совсем с ума сошли?! Барабанову красная цена 50 млн. Он никогда не был забивным нападающим. Да, работящий игрок, неплох в обороне, подыгрыше. Но это бред давать Барабану 100 млн.🤦‍♂️ Лучше бы Григоренко оставили! Очень надеюсь, что Барабана у нас не будет! Пусть возвращается к Ротану.
Когда любое дерево возвращается из НХЛ, ему сыпят кучу денег. Потому что "из НХЛ же".
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Барабанов - 30 лет летом.
Питерский - начинал в СКА-1946, потом играл в СКА.
Но готов ли он к Ротенбергу ?
100 лямов - очень серьёзная цифра.
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не ну главное что из нхл! можно и 100 и 200 дать
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ха-ха.
это смешно!!!
надо давать 1 миллиард, но не как не 100 миллионов)))
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В АК барсе один донный хоккеист уже вернулся из сан Хосе за 75 видимо валиуллин хочет связку калифорнийскую воссоздать Свечников Барабанов!)
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Ответ Ми Ша
Никакой нормальный хоккеист не вернётся сейчас из НХЛ в КХЛ. Если есть возможность играть за океаном, то ей нужно дорожить. Какие бы не предлагали деньги в России, они деревянные и обесцениваются быстрее чем зарабатываются
Вообще мышление неправильное! Там он , на данный момент, просто скис. И что, ехать играть в сраную АХЛ за "пару хот-догов и ящик пива", или приехать и играть в ведущим/ведщих клубах КХЛ, где он может выстрелить, и пре желании уехать заново, как это сделал Валерьян Ничушкин, у которого там не пошло, он сюда вернулся, заматерел и уехал туда вновь, и задаёт там сейчас жару.

И про "какие бы деньги не предлагали" очень смешно) Ну да, Барабанов же у нас СУПЕР-ЗВЕЗДА, чтобы не думать о деньгах. Тот же Макдэвид выбрал огромный контракт с Ойлерс(с которыми он, скорее всего, в лучшем случае один разок в финале сыграет), а не какой-нибудь топ-клуб, с которым мог бы бороться за победу в КС
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