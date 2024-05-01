СКА, ЦСКА и «Ак Барс» предлагают Барабанову 100 млн рублей в год («СЭ»)

СКА, ЦСКА и «Ак Барс» предлагают Александру Барабанову 100 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с .

В сезоне-2023/24 форвард набрал 13 (4+9) очков при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 15:52.

«Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с Барабановым