Зайцев может вернуться в КХЛ. ЦСКА претендует на защитника (Артур Хайруллин)

Теги ЦСКА возможные переходы Чикаго НХЛ КХЛ Никита Зайцев Хоккей

Никита Зайцев из «Чикаго» может перейти в ЦСКА.

Срок контракта 32-летнего защитника с клубом НХЛ истекает в этом году.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Зайцев может вернуться в КХЛ, и ЦСКА является главным претендентом на игрока. 

В КХЛ российский хоккеист не выступал с сезона-2015/16, тогда он играл за армейцев.

В нынешнем сезоне НХЛ Зайцев провел 36 матчей за «Чикаго» и набрал 7 (2+5) очков при нейтральном показателе полезности. 

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27 комментариев
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Очень похоже что ЦСКА как пылесос хочет пройтись по НХЛ и АХЛ.
Интересно сколько им удастся собрать.
+19
-2
+17
Для КХЛ Зайцев элитный защитник.
+16
-2
+14
Интересная у него карьера в НХЛ.
Не прогрессировал, а регрессировал.
Первый сезон оказался лучшим.
+8
0
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень похоже что ЦСКА как пылесос хочет пройтись по НХЛ и АХЛ. Интересно сколько им удастся собрать.
Ну для этого надо будет прилично почистить состав
+6
0
+6
Ответ nikita_777
То же самое хотел написать. Как ни странно - из созидающего защитника переквалифицировался(ли) в домоседа. Даже обидно немного
Спасибо Бэбкоку, сделал из него бревно для ловли шайб
+4
0
+4
Ответ Ренат Ильясов
Ну, легенда "Вегаса" не тянула тот уровень от слова "совсем", а Никите было лень биться за место под солнцем, потому ситуации у этих двух разные. А так, да, всё может быть.
Никита как раз пытался до последнего. По лагерям поездил без контракта.
+3
-1
+2
Ответ Ренат Ильясов
Агентский разогрев. Даже в нынешнем состоянии Никита с легкостью найдет клуб в НХЛ. Через 3-5 лет предложение ЦСКА будет актуальным, на закате карьеры.
Максимум, что он найдет - контракт за минималку с расчетом на то, что может, будет 6-7 защем или мотаться между АХЛ и НХЛ.
Он же в этом донном Чикаго регулярно остается в запасе, какое там "с легкостью". Более того, даже не уверен, насколько он нужен ЦСКА. Тут скорее Динамо, Авто, Казань или Уфа, может быть, где чуть больше денег положат.
+4
-2
+2
Ответ Ренат Ильясов
Агентский разогрев. Даже в нынешнем состоянии Никита с легкостью найдет клуб в НХЛ. Через 3-5 лет предложение ЦСКА будет актуальным, на закате карьеры.
Ну там неизвестно, как он сам воспринимает происходящее. Может как Шипачев с Гусевым и рад свалить.
+3
-1
+2
Ответ Максим Седов
Для КХЛ Зайцев элитный защитник.
Круче только Войнов?
+5
-3
+2
Отличная новость. Ждём 💕
+2
0
+2
Ответ Серый
Ну для этого надо будет прилично почистить состав
Почему то уверен что для Есмантовича это не проблема.
+1
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Легенда Вегаса тянула, но не захотела начинать с 3-го звена. Хотел быть сразу примой в топ-6.
Легенда Вегаса не приучена "пахать", что, безусловно, требовалось в свой первый сезон в лиге. Видимо, рассчитывал сразу в суперзвëзды попасть
+1
0
+1
Ответ amurseff03
Шипачева тянул уровень, ему не дали шанса. А так можно договорится, что легенда Минска Эва Кейн тоже не тянул уровень Кхл э.
Там всё-таки не в шансах дело было. Он отыграл 3 из первых 3 игр, но его двигали по звеньям. Он не привык к этому. Думал, приедет на все готовое в топ-6. Но его заслуги в КХЛ ничего там не значили. Не хочешь пахать и доказывать — не вопрос, разрываем контракт и до свидания.
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Ответ Олег Василевский
Легенда Вегаса не приучена "пахать", что, безусловно, требовалось в свой первый сезон в лиге. Видимо, рассчитывал сразу в суперзвëзды попасть
Да, верно. Плюс в КХЛ привык на чистых шайбах играть, а не вот это месилово у бортов нхловское. ;)
+1
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Ответ Vir_Cotto
Интересная у него карьера в НХЛ. Не прогрессировал, а регрессировал. Первый сезон оказался лучшим.
То же самое хотел написать. Как ни странно - из созидающего защитника переквалифицировался(ли) в домоседа. Даже обидно немного
+1
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+1
Ответ кашкаКа
Ну там неизвестно, как он сам воспринимает происходящее. Может как Шипачев с Гусевым и рад свалить.
Ну, легенда "Вегаса" не тянула тот уровень от слова "совсем", а Никите было лень биться за место под солнцем, потому ситуации у этих двух разные. А так, да, всё может быть.
0
0
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хоть бы в Сибирь вернулся ,было бы отлично
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Ответ Ренат Ильясов
Ну, легенда "Вегаса" не тянула тот уровень от слова "совсем", а Никите было лень биться за место под солнцем, потому ситуации у этих двух разные. А так, да, всё может быть.
Легенда Вегаса тянула, но не захотела начинать с 3-го звена. Хотел быть сразу примой в топ-6.
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Ответ диванные войска России
Максимум, что он найдет - контракт за минималку с расчетом на то, что может, будет 6-7 защем или мотаться между АХЛ и НХЛ. Он же в этом донном Чикаго регулярно остается в запасе, какое там "с легкостью". Более того, даже не уверен, насколько он нужен ЦСКА. Тут скорее Динамо, Авто, Казань или Уфа, может быть, где чуть больше денег положат.
Мне все равно кажется, что он найдет клуб без проблем.
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Ответ amurseff03
У цска команда наполовину из игроков Нхл/АХЛ будет состоять. Просветов, Зайцев, Саморуков, Исхаков, Абрамов, Афанасьев, Гурьянов.
Половина из этого списка ещё только на уровне слухов.
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