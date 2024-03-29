Зайцев может вернуться в КХЛ. ЦСКА претендует на защитника (Артур Хайруллин)

Никита Зайцев из «Чикаго» может перейти в ЦСКА.

Срок контракта 32-летнего защитника с клубом НХЛ истекает в этом году.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Зайцев может вернуться в КХЛ, и ЦСКА является главным претендентом на игрока.

В КХЛ российский хоккеист не выступал с сезона-2015/16, тогда он играл за армейцев.

В нынешнем сезоне НХЛ Зайцев провел 36 матчей за «Чикаго» и набрал 7 (2+5) очков при нейтральном показателе полезности.