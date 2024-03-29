Зайцев может вернуться в КХЛ. ЦСКА претендует на защитника (Артур Хайруллин)
Никита Зайцев из «Чикаго» может перейти в ЦСКА.
Срок контракта 32-летнего защитника с клубом НХЛ истекает в этом году.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Зайцев может вернуться в КХЛ, и ЦСКА является главным претендентом на игрока.
В КХЛ российский хоккеист не выступал с сезона-2015/16, тогда он играл за армейцев.
В нынешнем сезоне НХЛ Зайцев провел 36 матчей за «Чикаго» и набрал 7 (2+5) очков при нейтральном показателе полезности.
Интересно сколько им удастся собрать.
Не прогрессировал, а регрессировал.
Первый сезон оказался лучшим.
Он же в этом донном Чикаго регулярно остается в запасе, какое там "с легкостью". Более того, даже не уверен, насколько он нужен ЦСКА. Тут скорее Динамо, Авто, Казань или Уфа, может быть, где чуть больше денег положат.