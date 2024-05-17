Гаврилов о вылете «Каролины»: «Андерсен слабо сыграл серию. Кочетков больше заслуживал место в воротах. С ним команда могла бы и пройти «Рейнджерс»
Андрей Гаврилов высказался об игре вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена.
«Рейнджерс» обыграли «Харрикейнс» (5:3) в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли и выиграли серию со счетом 4-2.
Фредерик Андерсен отбил 19 бросков из 23.
«Андерсен слабо сыграл серию с «Рейнджерс». В шестом матче из четырех пропущенных шайб, он в трех виноват, не считая пятую в пустые.
Ставка на более опытного вратаря не сыграла. «Каролина» неплохо смотрелась и контролировала матч. Они больше, чем «Рейнджерс», играли в атаке, перебрасывали их.
«Синерубашечники» создавали полумоменты и реализовывали их. Первый гол – он начал метаться по вратарской: сделал два ненужных переката вправо и влево. Был несложный бросок от синей линии, а он уехал с ворот. Потерял шайбу и полностью ушел с линии атаки.
Он неплохо сыграл одну игру в предыдущей серии, мне понравилось, но в целом, не очень солидная игра от опытного вратаря.
По сезону Кочетков выглядел сильнее. Он больше в плей-офф заслуживал место в воротах. Мне кажется, с ним «Каролина» могла бы и пройти «Рейнджерс». Не всегда опытный вратарь доходит до финала. Есть свежий пример в лице [Ильи] Набокова», – сказал бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов.