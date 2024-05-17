Агент Просветова: «ЦСКА сделал предложение, но мы взяли паузу. Из-за санкций ИИХФ не торопимся в переговорах»

Агент Ивана Просветова сообщил, что ЦСКА сделал вратарю предложение.

Срок контракта голкипера с «Колорадо» рассчитан до конца сезона-2023/24. Права на 25-летнего Ивана Просветова в России принадлежат ЦСКА.

– Сезон в НХЛ идет, у Ивана действующий контракт с «Колорадо». ЦСКА сделал нам предложение, но мы пока взяли паузу в переговорах.

– Продление санкций ИИХФ по отношению к ЦСКА усложнит его переход в московский клуб?

– Как раз из-за этого мы и не торопимся в переговорах, – сказал агент Сергей Исаков.

Напомним, ранее ИИХФ продлила запрет на международные трансферы в ЦСКА еще на 2 года.

Просветов подпишет контракт с ЦСКА на 3 года. Он провел 11 матчей за «Колорадо» в этом сезоне («Чемпионат»)