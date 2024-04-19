Просветов подпишет контракт с ЦСКА на 3 года. Он провел 11 матчей за «Колорадо» в этом сезоне («Чемпионат»)

Теги ЦСКА возможные переходы Колорадо НХЛ АХЛ КХЛ Юстус Аннунен Чемпионат.com Иван Просветов Колорадо Иглс Хоккей

Иван Просветов подпишет трехлетний контракт с ЦСКА.

25-летний вратарь вернется в Россию из Северной Америки.

По данным «Чемпионата», Просветов подпишет трехлетний контракт с ЦСКА.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ он провел 11 матчей за «Колорадо», отражая 89,5% бросков. Коэффициент надежности – 3,16.

Последние три месяца российский игрок выступал в АХЛ. Из основы «Эвеланш» его вытеснил финский голкипер Юстус Аннунен, с которым клуб подписал односторонний контракт на два года.

Сообщается, что армейский клуб официально объявит о переходе игрока 1 июля, сразу после истечения срока соглашения с «Колорадо».

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13 комментариев
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Поменяли Ивана на Ивана.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Можно ли считать усилением ЦСКА приглашение вратаря, которого выставили на драфт отказов в НХЛ и имеющего 50% побед в АХЛ ?
Учитывая, какая проблема у ЦСКА с вратарями, да. Они могли бы сделать ставку на Гамзина, но ему 21 и ему ещё надо прибавлять во многом.
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Можно ли считать усилением ЦСКА приглашение вратаря, которого выставили на драфт отказов в НХЛ и имеющего 50% побед в АХЛ ?
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качественный пылесос
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Думаю Гамзин могбы блеснуть нужно только доверять.
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всё логично...
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НХЛ откровенно не потянул. В Колорадо много «легких голов» пропускал. Другое дело, что с КХЛ особой корреляции искать не стоит. Поэтому может быть и выстрелит. Пока в целом очень много тумана по составу ЦСКА на сезон 24/25, и как следствие, выполнение задачи выиграть КГ. И контракт с Просветовым только добавляет неизвестности
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Может для Ивана Просветова и лучше вернуться в КХЛ. В основе НХЛ не закрепился. В АХЛ больших призов, титулов тоже не добыл. А тут можно попробовать же себя проявить ещё? Там снова в АХЛ будет основное время скорее проводить. Или на лавке иногда в основе сидеть. А годы уже уходят для больших дерзаний. Пора уже себя вратарём нормальным зарекомендовать. Может в КХЛ больше шансов для него появится?
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Лучше бы Адама Рэйдеборна пригласили, либо Юхана Маттссона
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Ответ Sergey Smolensky
Учитывая, какая проблема у ЦСКА с вратарями, да. Они могли бы сделать ставку на Гамзина, но ему 21 и ему ещё надо прибавлять во многом.
Вот и будет интересно посмотреть как он реально усилит.
Хотя смотря на то что сейчас происходит в ЦСКА, сложно понять что будет вообще за команда в следующем сезоне.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Можно ли считать усилением ЦСКА приглашение вратаря, которого выставили на драфт отказов в НХЛ и имеющего 50% побед в АХЛ ?
Конечно. Достаточно просто пересмотреть игры Федотова за ЦСКА.
Не факт, что Просветов станет первым номеров, все-таки у ЦСКА есть Гамзин, шансы получит точно:)
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