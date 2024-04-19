Просветов подпишет контракт с ЦСКА на 3 года. Он провел 11 матчей за «Колорадо» в этом сезоне («Чемпионат»)
Иван Просветов подпишет трехлетний контракт с ЦСКА.
25-летний вратарь вернется в Россию из Северной Америки.
По данным «Чемпионата», Просветов подпишет трехлетний контракт с ЦСКА.
В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ он провел 11 матчей за «Колорадо», отражая 89,5% бросков. Коэффициент надежности – 3,16.
Последние три месяца российский игрок выступал в АХЛ. Из основы «Эвеланш» его вытеснил финский голкипер Юстус Аннунен, с которым клуб подписал односторонний контракт на два года.
Сообщается, что армейский клуб официально объявит о переходе игрока 1 июля, сразу после истечения срока соглашения с «Колорадо».
Хотя смотря на то что сейчас происходит в ЦСКА, сложно понять что будет вообще за команда в следующем сезоне.
Не факт, что Просветов станет первым номеров, все-таки у ЦСКА есть Гамзин, шансы получит точно:)