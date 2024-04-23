Есмантович о возвращении игроков из Америки: «Это заложено в генетическом коде ЦСКА. Приоритет – попытаться убедить ребят вернуться в нашу любимую страну»

Игорь Есмантович высказался о возвращении игроков из Северной Америки в ЦСКА.

– Действительно ли ЦСКА берет курс на возврат россиян из Северной Америки? Писали про , , , Гущина, Афанасьева.

– У нас это заложено в генетическом коде ЦСКА. Ребята как уезжают, так и возвращаются. Вернули ребят, которые стали олимпийскими чемпионами. Мы возвращали Слепышева, , , Нестерова.

Конечно же, наш приоритет – это в рамках сегодняшнего регламента попытаться с нашими ребятами в Северной Америке найти общий язык и убедить их вернуться в нашу любимую страну. Работаем, все очень сложно.

Лидеры в фарм-клубах точно, но есть и на односторонних договорах. Мы работаем, надеюсь, что получится сработать в этом направлении. Фамилий мы сейчас называть не можем. У всех ребят есть обязательства за океаном, все получают зарплату, нужно относиться к этому с уважением, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.