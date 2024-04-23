Есмантович о возвращении игроков из Америки: «Это заложено в генетическом коде ЦСКА. Приоритет – попытаться убедить ребят вернуться в нашу любимую страну»

Теги ЦСКА НХЛ АХЛ КХЛ Никита Нестеров Михаил Григоренко Антон Слепышев Максим Мамин Денис Гурьянов Игорь Есмантович Руслан Исхаков Чемпионат.com Даниил Гущин Егор Афанасьев Иван Просветов Хоккей

Игорь Есмантович высказался о возвращении игроков из Северной Америки в ЦСКА.

– Действительно ли ЦСКА берет курс на возврат россиян из Северной Америки? Писали про Исхакова, Просветова, Гурьянова, Гущина, Афанасьева.

– У нас это заложено в генетическом коде ЦСКА. Ребята как уезжают, так и возвращаются. Вернули ребят, которые стали олимпийскими чемпионами. Мы возвращали Слепышева, Мамина, Григоренко, Нестерова.

Конечно же, наш приоритет – это в рамках сегодняшнего регламента попытаться с нашими ребятами в Северной Америке найти общий язык и убедить их вернуться в нашу любимую страну. Работаем, все очень сложно.

Лидеры в фарм-клубах точно, но есть и на односторонних договорах. Мы работаем, надеюсь, что получится сработать в этом направлении. Фамилий мы сейчас называть не можем. У всех ребят есть обязательства за океаном, все получают зарплату, нужно относиться к этому с уважением, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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11 комментариев
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Что за код? Запугать армией/проблемами родственников? А если сам в России находишься, то просто на службу отправить? Сомневаюсь, что теперь больно много пацанов желает за цска играть...
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Возвращаете вы только тех у кого там не пошло. Все остальное - просто сотрясение воздуха
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Попытка не пытка, а спрос не беда. Мечтать не вредно.
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Пусть попробует Кучерова вернуть, генетик.
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Ответ Евгений - 79
Возвращаете вы только тех у кого там не пошло. Все остальное - просто сотрясение воздуха
не защищаю Есмантовича, но - а сколько будет стоить вернуть человека, у которого пошло? не говорим о суперзвездах даже уровня Тарасенко. но, например, хотя бы Дорофееву или Любушкину ЦСКА может предложить контракт, по деньгам сопоставимый с тем, что они получат в НХЛ? а сами игроки захотят возвращаться в КХЛ, если у них все хорошо в Америке?
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После Федотова игроки десять рас подумают , стоит ли возвращаться в ЦСКА и никакой код не поможет.
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Ответ диванные войска России
не защищаю Есмантовича, но - а сколько будет стоить вернуть человека, у которого пошло? не говорим о суперзвездах даже уровня Тарасенко. но, например, хотя бы Дорофееву или Любушкину ЦСКА может предложить контракт, по деньгам сопоставимый с тем, что они получат в НХЛ? а сами игроки захотят возвращаться в КХЛ, если у них все хорошо в Америке?
То, что вы пишите абсолютно логично и адекватно. Просто нафига приплетать любовь к Родине и прочее. Никакой Кучеров сюда не поедет
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Кучеров заржал.
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Вы возвращаете тех, кто там провалился. Заливать про любимую страну не надо.
И что это за генетический код? Как он выглядит? Какой там набор цифр, хромосом и прочего? Или этот код проявляется в случае Федотова, когда он не подписал с вами контракт?
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Все кто не может пока минусовать, может использовать этот коммент, как дизлайк!
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возвращаются только потому что там не получается в НХЛ, а не вот всё это фантазируемое Есмантовичем
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