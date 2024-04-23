«Колорадо» вызвал Просветова из АХЛ

«Колорадо» вызвал вратаря Ивана Просветова из АХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел 21 матч за « » в АХЛ, отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,33.

В в его активе 11 игр, в которых он отбил 89,5% бросков при коэффициенте надежности 3,16.

Вратарь Арвид Хольм был отправлен в .

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Колорадо» проиграл «Виннипегу» (6:7). Голкипер Александр Георгиев пропустил 7 шайб.

Второй матч серии состоится 24 апреля.