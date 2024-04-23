«Колорадо» вызвал Просветова из АХЛ

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ АХЛ Иван Просветов Арвид Хольм Колорадо Иглс Хоккей

«Колорадо» вызвал вратаря Ивана Просветова из АХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел 21 матч за «Колорадо Иглс» в АХЛ, отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,33.

В НХЛ в его активе 11 игр, в которых он отбил 89,5% бросков при коэффициенте надежности 3,16.

Вратарь Арвид Хольм был отправлен в АХЛ.

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Колорадо» проиграл «Виннипегу» (6:7). Голкипер Александр Георгиев пропустил 7 шайб

Второй матч серии состоится 24 апреля.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мак нанес травму болгарину?
+3
-2
+1
А что вы хотели? Финн болеет, а кроме Просветова нет бэкапа с опытом игры в НХЛ. Кто ещё может страховать Георгиева?
+1
0
+1
Засадный полк подтягивают)
+2
-2
0
Настрой у него "всё ещё позитивный", но подстраховаться не мешало бы..подумалось в штабе)
+1
-1
0
Просветова наконец-то вытащили на свет ... )
0
0
0
Ответ Юрий Богданов
Мак нанес травму болгарину?
Почему тогда сменщика поменяли, а не двоих оставили?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий