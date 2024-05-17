Кожевников о переходе Гальченюка в «Амур»: «Cтанет лидером, хороший игрок, перспективный. СКА его отпустил – это не просто так»

Александр Кожевников высказался о переходе Алекса Гальченюка в «Амур».

30-летний форвард расторг действующий контракт со СКА и подписал однолетнее соглашение с хабаровским клубом.

– Вы удивлены этому переходу?

– Нет, меня сейчас вообще мало что удивляет.

– Уход Гальченюка – потеря для СКА?

– Да нет, там хорошая молодежь. Они его отпустили, значит, это не просто так. Посмотрим, что будет. Достаточно хороший игрок, перспективный.

– Как в целом оцените его период в Санкт-Петербурге?

– Он был основным игроком, что тут говорить? Там станет лидером.

– Полностью ли ему удалось реализовать себя в СКА?

– Ну, это должен главный тренер говорить. Какие задачи были… Я же не знаю, вы такие вопросы интересные задаете. Откуда я могу знать, какие задачи ставились? По игре он смотрелся. Не знаю, какие там задачи ставились.

Оправдал он доверие или не оправдал – это тренер должен говорить, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.