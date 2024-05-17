Кожевников о переходе Гальченюка в «Амур»: «Cтанет лидером, хороший игрок, перспективный. СКА его отпустил – это не просто так»

Теги СКА Амур КХЛ Александр Кожевников Алекс Гальченюк Хоккей

Александр Кожевников высказался о переходе Алекса Гальченюка в «Амур».

30-летний форвард расторг действующий контракт со СКА и подписал однолетнее соглашение с хабаровским клубом.

– Вы удивлены этому переходу?

– Нет, меня сейчас вообще мало что удивляет.

– Уход Гальченюка – потеря для СКА?

– Да нет, там хорошая молодежь. Они его отпустили, значит, это не просто так. Посмотрим, что будет. Достаточно хороший игрок, перспективный.

– Как в целом оцените его период в Санкт-Петербурге?

– Он был основным игроком, что тут говорить? Там станет лидером.

– Полностью ли ему удалось реализовать себя в СКА?

– Ну, это должен главный тренер говорить. Какие задачи были… Я же не знаю, вы такие вопросы интересные задаете. Откуда я могу знать, какие задачи ставились? По игре он смотрелся. Не знаю, какие там задачи ставились.

Оправдал он доверие или не оправдал – это тренер должен говорить, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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7 комментариев
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Да драфт НХЛ 2012 вообще перспективным для КХЛ выдался... Якупов, Гальченюк, Григоренко.
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Да нет, я мало что знаю, надо у других спрашивать, наверно получится
+2
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😁😁🤣🤣🫵🫵🫵🫵🫵🫵🤣🤣🤭🤭
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Тренер в СКА тот ещё чюдик.Гальченюк наверное в шоке от Ромки.
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30 лет перспективный )))
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ГПДПРСТ..опять "опустился" на дешёвый алкоголь?
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