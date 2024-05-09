Рылов о Мозякине: «Большая звезда российского хоккея. Выиграл Кубок Гагарина как игрок и как тренер. Талантливый человек талантлив во всем»

Яков Рылов поделился мнением о тренере Сергее Мозякине.

– За карьеру вы поиграли вместе со многими легендами хоккея: Овечкин, Брызгалов, , , Мозякин. С кем из них поддерживаете контакт?

– Постоянно общаемся с . С Пашей Дацюком недавно общались. С Сашей Радуловым видимся иногда. С Брызгаловым общаюсь только когда видимся. Вообще, стараюсь общаться со всеми.

– Надо полагать, вы поздравили Сергея с первым в его тренерской карьере Кубком Гагарина.

– Конечно. Это большой человек, большая звезда российского хоккея. Выиграл Кубок как игрок и как тренер. Слова благодарности ему за то, что он теперь помогает « » на тренерском мостике.

– Для вас стало неожиданным то, что он в середине сезона согласился на работу в штабе Разина?

– Я ему всегда говорил, что нужно вставать на тренерский мостик, но он все никак этого не хотел. Но время расставило все на свои места.

Как знать, может быть, если бы Сергей сделал это пару лет назад, «Металлург» выиграл бы финал у ЦСКА?

– Этого нам уже не узнать.

– Сто процентов. В любом случае, Сергей – большой человек. Талантливый человек талантлив во всем, – сказал защитник « » Яков Рылов.