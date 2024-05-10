Директор «Металлурга» о контрактах: «Подпишем Пресса на 2 года, думаю. По Джонсону на днях все решится – есть разногласия по сроку»

Спортивный директор «Металлурга» рассказал о ситуации с контрактами легионеров.

Робин Пресс и Люк Джонсон стали обладателями Кубка Гагарина в этом сезоне. Оба игрока находятся в статусе неограниченно свободных агентов.

«После праздников, думаю, с Прессом подпишем контракт на два года.

По Джонсону на днях все должно решиться. Практически согласовали все, сумму.

Есть разногласия по срокам контракта. Мы хотим год, а агент – два», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

В 23 матчах плей-офф Пресс набрал 17 (3+14) очков. В регулярном чемпионате 29-летний швед заработал 39 (7+32) баллов за 64 игры.

Джонсон в регулярном чемпионате набрал 22 (12+10) очка в 64 играх, в 23 матчах Кубка Гагарина на его счету 7 (4+3) очков.