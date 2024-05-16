Крикунов о Гашеке: «Решил, что надо поплевать на Россию, адреналина не хватает. Если бы у него была раньше такая позиция, то он бы не поехал в «Спартак» играть»

Теги Спартак Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Крикунов Доминик Гашек КХЛ ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Бывший вратарь сборной Чехии ранее заявил, что на ЧМ-2024 никто не скучает по сборной России. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава.

«Гашек же вроде хочет пробиться в Совет Европы. Это все не просто так: если бы у него была раньше такая позиция, то он бы не поехал в «Спартак» играть.

Она у него появилась позже, когда он уже закончил.

Чем-то надо заниматься, адреналина не хватает, решил, что надо поплевать на Россию. Все это делают, и он туда же.

Чего на него обращать внимание? Собака лает, караван идет. Не надо убиваться из-за этого», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий