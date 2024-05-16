Крикунов о Гашеке: «Решил, что надо поплевать на Россию, адреналина не хватает. Если бы у него была раньше такая позиция, то он бы не поехал в «Спартак» играть»
Бывший вратарь сборной Чехии ранее заявил, что на ЧМ-2024 никто не скучает по сборной России. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава.
«Гашек же вроде хочет пробиться в Совет Европы. Это все не просто так: если бы у него была раньше такая позиция, то он бы не поехал в «Спартак» играть.
Она у него появилась позже, когда он уже закончил.
Чем-то надо заниматься, адреналина не хватает, решил, что надо поплевать на Россию. Все это делают, и он туда же.
Чего на него обращать внимание? Собака лает, караван идет. Не надо убиваться из-за этого», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.