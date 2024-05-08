Крикунов о «России 25»: «Сборная по-прежнему интересна публике. Это было понятно и в предыдущие два года. ФХР правильно сделала, что возит команду по регионам»

Владимир Крикунов заявил об интересе к сборной России по хоккею.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (4:0) в Омске.

«Ажиотаж в Омске показывает, что сборная по-прежнему интересна публике, впрочем это было понятно и в предыдущие два года.

Правильно ФХР сделала, что возит «Россию 25» и молодежную сборную по регионам, где в былые времена не так часто зрители могли лично увидеть главные команды страны, не выезжая в Москву или Питер.

Видно, что и большинству хоккеистов это интересно, несмотря на то, что они прошли тяжелый сезон КХЛ.

Надеюсь, даже после возвращения сборной на международные турниры руководство российского хоккея будет находить способы проводить такие игры в тех же Омске, Туле, Челябинске и других хоккейных городах по всей стране», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.