Крикунов о составе «России 25»: «Когда нас допустят до международных игр, все изменится. Соберут настоящую сборную, в которой будут задействованы лучшие игроки»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Крикунов Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею ЧМ по хоккею Sports – Казахстан сборная России U25 Хоккей

Владимир Крикунов высказался о комплектовании сборной России.

«Россия 25» во время майского турне играет против сборных Казахстана и Беларуси.

– Почему в составе сборной России не задействованы сильнейшие хоккеисты страны?

 Казахстан готовится к чемпионату мира, у них свой подход к подготовке. Они уже сыграли все свои товарищеские матчи. Для них игра с Россией – это отличный спарринг перед мировым первенством. Мы друг другу помогаем в хоккейном плане, что тут такого.

Когда нас допустят до международных игр, все изменится. Спарринги будут другими, состав тоже поменяется. Соберут настоящую сборную, в которой будут задействованы лучшие игроки, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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3 комментария
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Тренера главное настоящего нужно.
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И лучшие тренеры тоже.
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А почему бы сейчас её не собрать? Для чего этот финско-питерский цирк?
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