Крикунов о составе «России 25»: «Когда нас допустят до международных игр, все изменится. Соберут настоящую сборную, в которой будут задействованы лучшие игроки»

Владимир Крикунов высказался о комплектовании сборной России.

«Россия 25» во время майского турне играет против сборных и .

– Почему в составе сборной России не задействованы сильнейшие хоккеисты страны?

– Казахстан готовится к чемпионату мира, у них свой подход к подготовке. Они уже сыграли все свои товарищеские матчи. Для них игра с Россией – это отличный спарринг перед мировым первенством. Мы друг другу помогаем в хоккейном плане, что тут такого.

Когда нас допустят до международных игр, все изменится. Спарринги будут другими, состав тоже поменяется. Соберут настоящую сборную, в которой будут задействованы лучшие игроки, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.