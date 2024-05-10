Владимир Крикунов: «Ничушкин – самый яркий российский игрок Кубка Стэнли. Пришла его пора, может, он еще имеет какие-то бонусы за голы»

Владимир Крикунов поделился мнением об игре Валерия Ничушкина в плей-офф НХЛ.

29-летний форвард «Колорадо» забрасывал как минимум одну шайбу в каждом из семи матчей этого розыгрыша Кубка Стэнли.

Российский игрок делит лидерство в списке лучших снайперов плей-офф с Заком Хайманом из «Эдмонтона». На их счету по девять голов.

«Наверное, пришла пора Ничушкина. К тому же плей-офф – это особая мотивация. Может быть, он еще имеет какие-то бонусы за голы. Но он точно собрался и дает результат.

Надо отметить и партнеров, которые хорошо для него подобрались в звене. Забивает – хорошо!

Его такое возвращение после программы реабилитации говорит о том, что он отдохнул хорошо. Сейчас у него полно сил и желания – отсюда результат.

Все-таки они там играют длинный сезон, и когда подходят к плей-офф, то становится ясно, что силы не беспредельны. Ничушкин как раз хорошо восстановился.

Можно сказать, что это сейчас самый яркий российский игрок плей-офф НХЛ», – отметил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Ничушкин – машина: забивает в каждом (!) матче плей-офф. Но «Даллас» сравнял счет в серии