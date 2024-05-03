Николай Заварухин: «Голышев – кумир екатеринбургского хоккея, люди ходят смотреть на него. У Анатолия есть все, чтобы быть лидером»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Анатолий Голышев Чемпионат.com Хоккей

Николай Заварухин поделился мнением об Анатолии Голышеве.

Вчера 29-летний форвард подписал контракт с «Автомобилистом» на пять лет.

В минувшем регулярном чемпионате Голышев набрал 33 (10+23) очка в 62 играх. В плей-офф на счету игрока 18 (9+9) баллов в 16 матчах. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2024.

– Лучший сезон Голышева был восемь лет назад, в этой регулярке 10 голов. Не было ощущения, что он стагнирует?

– Я с ним разговаривал, когда он вернулся, и в этом году говорил, что ждем от него большего, что он может лучше играть.

Он доказал все в плей-офф, он был лидером, надеюсь, что и дальше он будет с нами, будет показывать такие же игры, как в Кубке Гагарина. Возможно, до этого ему мешали небольшие травмы, сам от себя должен требовать больше.

Надеюсь, что он это понимает, люди ходят смотреть на него, он кумир екатеринбургского хоккея, которого ставят в пример. У него есть все, чтобы быть лидером в следующем сезоне, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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