«Рейнджерс» – 1-й победитель регулярки НХЛ за 9 лет, вышедший в финал конференции. В 2015-м это тоже были они

«Рейнджерс» – 1-й победитель регулярки НХЛ за 9 лет в финале конференции.

Клуб из Нью-Йорка выбил «Каролину» во втором раунде Кубка Стэнли (4-2, 5:3 в шестом матче).

В этом сезоне команда под руководством Питера Лавиолетта выиграла регулярный чемпионат .

« » – первый обладатель Президентского кубка за последние 9 лет, дошедший до финала конференции (или полуфинала плей-офф в 2021 году).

Команда повторила свое же достижение от 2015 года. Тогда «Рейнджерс» уступили «Тампе» (3-4) в финале Востока.

С 2016 по 2023 годы победители регулярки 6 раз вылетали во втором раунде («Вашингтон»-2016 и 2017, «Нэшвилл»-2018, «Бостон»-2020, «Колорадо»-2021, «Флорида»-2022) и дважды в первом («Тампа»-2019 и «Бостон»-2023).