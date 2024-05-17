«Рейнджерс» – 1-й победитель регулярки НХЛ за 9 лет, вышедший в финал конференции. В 2015-м это тоже были они

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Президентс трофи Хоккей

«Рейнджерс» – 1-й победитель регулярки НХЛ за 9 лет в финале конференции.

Клуб из Нью-Йорка выбил «Каролину» во втором раунде Кубка Стэнли (4-2, 5:3 в шестом матче). 

В этом сезоне команда под руководством Питера Лавиолетта выиграла регулярный чемпионат НХЛ.

«Рейнджерс» – первый обладатель Президентского кубка за последние 9 лет, дошедший до финала конференции (или полуфинала плей-офф в 2021 году). 

Команда повторила свое же достижение от 2015 года. Тогда «Рейнджерс» уступили «Тампе» (3-4) в финале Востока. 

С 2016 по 2023 годы победители регулярки 6 раз вылетали во втором раунде («Вашингтон»-2016 и 2017, «Нэшвилл»-2018, «Бостон»-2020, «Колорадо»-2021, «Флорида»-2022) и дважды в первом («Тампа»-2019 и «Бостон»-2023). 

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4 комментария
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Эта команда должна взять Кубок Стэнли!! Миллионы этого ждут!
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Тогда уступили, теперь самое время для победы! Удачи, вам Рейнджеры!!!🗽
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И это очень приятно. Теперь надо сделать на шаг больше, чем в 2015.
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Ответ Philatelist79
И это очень приятно. Теперь надо сделать на шаг больше, чем в 2015.
Лучше на два)
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