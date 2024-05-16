Конюшков о сезоне «Торпедо»: «В конце что-то изменилось в психологической подготовке, стали уступать ментально. Может, где-то не верить в свои силы»

Богдан Конюшков поделился мнением об игре «Торпедо» в сезоне-2023/24.

Клуб вылетел из плей-офф-2024, уступив в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

«Начали хорошо. Весь регулярный чемпионат до последних двух месяцев мы шли более-менее стабильно, показывали свою игру.

В конце уже что-то, может быть, изменилось в психологической подготовке, стали где-то уступать, прежде всего, ментально. Может быть, где-то не верить в свои силы.

Если говорить о плей-офф, то проиграли серию Питеру, но ни у кого не было претензий друг к другу по самоотдаче, по всему.

Понятно, что хотелось играть дальше. Что ж, это будет для нас такой горький опыт», – сказал защитник « » .