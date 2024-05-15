Три топ-клуба Востока проявляют интерес к форварду «Торпедо» Фирстову. Он ограниченно свободный агент (Михаил Зислис)

Три топ-клуба Востока проявляют интерес к Владиславу Фирстову.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

«К нападающему «Торпедо» , который является ограниченно свободным агентом, проявляют интерес три топ-клуба Восточной конференции.

Недавно он расторг контракт с «Миннесотой» – из этого легко сделать вывод, что свое будущее он связывает с КХЛ. Сейчас его шансы остаться в нижегородском клубе оценю как весьма скромные», – написал Зислис.

Последние два сезона Фирстов провел в « ». Всего на данный момент он набрал 61 (28+33) балл за результативность в 114 матчах регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.