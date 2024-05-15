Три топ-клуба Востока проявляют интерес к форварду «Торпедо» Фирстову. Он ограниченно свободный агент (Михаил Зислис)

Теги Торпедо возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Спорт-Экспресс Владислав Фирстов Хоккей

Три топ-клуба Востока проявляют интерес к Владиславу Фирстову.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«К нападающему «Торпедо» Владиславу Фирстову, который является ограниченно свободным агентом, проявляют интерес три топ-клуба Восточной конференции.

Недавно он расторг контракт с «Миннесотой» – из этого легко сделать вывод, что свое будущее он связывает с КХЛ. Сейчас его шансы остаться в нижегородском клубе оценю как весьма скромные», – написал Зислис.

Последние два сезона Фирстов провел в «Торпедо». Всего на данный момент он набрал 61 (28+33) балл за результативность в 114 матчах регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.

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6 комментариев
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Ларионов, жди оффер.
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Чёт у Миньки после успеха с Капризовым совсем не ладится с россиянами( Хованов сначала, теперь Фирстов, надеюсь хоть Хуснутдинов и Юров заиграют
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Потенциально новый любитель театров .
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Три топ клуба Востока?) Значит это Металлург, Ак Барс и Авангард.
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Салават, Авангард и Магнитка?
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Ответ Xell
Три топ клуба Востока?) Значит это Металлург, Ак Барс и Авангард.
Не слишком ли юн еще для птичек, особенно барсов? Если не Ларик, то кто. Разин с Мозей разве что. У СЮ есть потери, но у них молодые только в аренде в других клубах и раскрываются. Ястребы в основном только при мистере Хартли топ-напов из нонеймов делали. Без него все время их тянет к пьяновым. АБ и хоккей вообще похоже вещи несовместимые... только бегать и разрушать чужую игру. На этом фоне ощущение, что уже с ума там посходили в своем зеленом царстве.ъ. Одно событие страннее прежнего. До автомобилистов наверное не доедет, трактористов и так много таких. Другие много не дадут или до них далеко ехать
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