Три топ-клуба Востока проявляют интерес к форварду «Торпедо» Фирстову. Он ограниченно свободный агент (Михаил Зислис)
Три топ-клуба Востока проявляют интерес к Владиславу Фирстову.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«К нападающему «Торпедо» Владиславу Фирстову, который является ограниченно свободным агентом, проявляют интерес три топ-клуба Восточной конференции.
Недавно он расторг контракт с «Миннесотой» – из этого легко сделать вывод, что свое будущее он связывает с КХЛ. Сейчас его шансы остаться в нижегородском клубе оценю как весьма скромные», – написал Зислис.
Последние два сезона Фирстов провел в «Торпедо». Всего на данный момент он набрал 61 (28+33) балл за результативность в 114 матчах регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.