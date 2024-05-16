Экс-сотрудница «Чикаго» из числа коренных народов подала на клуб в суд за сексуальные домогательства и мошенничество
Коренная американка обвинила «Чикаго» в мошенничестве.
Экс-сотрудница клуба Нина Сандерс подала в суд на клуб и его благотворительный фонд, обвинив их в нарушении устного контракта, мошенничестве и сексуальных домогательствах.
Сандерс, которая является представительницей коренных народов, сообщила, что ее пригласили в клуб в 2020 году, чтобы наладить отношения между командой и сообществом коренных американцев.
Она рассказала, что обсуждала название команды с исполнительным директором клуба Дэнни Вирцем перед тем, как согласилась на эту работу.
Клуб косвенно назван в честь индейского вождя Черного Ястреба (Black Hawk) – вождя племени сауков, участвовавшего в ряде военных конфликтов против правительственных войск США в XIX веке.
«Я сказала ему, что это расизм, что это оскорбительно. Потому что это карикатура на реального человека, человека, который на самом деле сражался за свой народ», – сказала Сандерс.
Она сообщила, что одной из ее первых инициатив было налаживание отношений между командой и племенем сауков и фоксов, которое ранее выступало против использования образа Черного Ястреба в качестве логотипа.
Сандерс организовала встречу представителей сауков и фоксов с Вирцем в мае 2021 года. Она отметила, что, основываясь на своих беседах с ним, полагала, что команда изменит логотип, и сообщила об этом сообществу. Но в августе 2021 года команда и племя заключили партнерство. Сауки изменили свою позицию в отношении логотипа и поддержали его использование «Чикаго».
Команда подарила племени списанный вертолет Black Hawk стоимостью 250 тысяч долларов и еще 100 тысяч долларов в виде грантов.
«Стало ясно, что менять логотип они не собирались. Я чувствовала, что они, по сути, использовали меня. Я чувствую себя оскорбленной, травмированной, использованной», – отметила Сандерс.
В ее иске утверждается, что Вирц, организация и ее благотворительный фонд совершили мошенничество, исказив свои обещания об изменении логотипа и других инициативах для коренных американцев, чтобы убедить ее согласиться на эту работу.
Сандерс также заявила, что в 2022 году она подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, работавшего с организацией. Она обвинила его в «неуместных сексуальных домогательствах», прикосновениях к ней «без ее согласия», а также отправке ей нежелательных «откровенных видео сексуального характера с его участием» в Snapchat.
В иске также сообщается, что Сандерс рассказала о двух других случаях, когда мужчины, работающие в организации, приставали к женщинам на проводимых «Чикаго» мероприятиях. Сандерс утверждает, что рассказала об всех этих инцидентах своему руководителю, директору благотворительного подразделения команды, но тот не предпринял никаких действий.
- обвинив их в нарушении устного контракта, мошенничестве и сексуальных домогательствах.
если она еще и бодипозитивный трансгендер, то суд можно и не проводить
(2) Почему не заявила в полицию о домогательствах сразу? Почему ждала 2 года? Если те видео из снэпчата не сохранились, то это просто слово-против-слова или вовсе клевета.
(3) Чикаго прям бедовый клуб. То секс-скандал, то из-за названия, то Кори Перри, теперь вот еще эта дама… Это им судьба мстит за доминирование 2010-2015?.. Или за то, что в Панарина не поверили и не дали звездный контракт?..
В штатах сейчас доминирует концепция “if it’s unwanted, it’s criminal”. То есть женщина должна недвусмысленно давать понять, что она хочет всех этих прикосновений и ласк. Если есть хоть малейшие сомнения, то надо спрашивать, получать согласия, и желательно или с доказательствами, или при свидетелях.
Я не защищаю эту концепцию или другую. Просто говорю, как они сами все это объясняют.
Из коньекста предположу, что вы там живете. Насколько массовый характер это все носит?