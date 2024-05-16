Экс-сотрудница «Чикаго» из числа коренных народов подала на клуб в суд за сексуальные домогательства и мошенничество

Коренная американка обвинила «Чикаго» в мошенничестве.

Экс-сотрудница клуба Нина Сандерс подала в суд на клуб и его благотворительный фонд, обвинив их в нарушении устного контракта, мошенничестве и сексуальных домогательствах.

Сандерс, которая является представительницей коренных народов, сообщила, что ее пригласили в клуб в 2020 году, чтобы наладить отношения между командой и сообществом коренных американцев.

Она рассказала, что обсуждала название команды с исполнительным директором клуба Дэнни Вирцем перед тем, как согласилась на эту работу.

Клуб косвенно назван в честь индейского вождя Черного Ястреба (Black Hawk) – вождя племени сауков, участвовавшего в ряде военных конфликтов против правительственных войск США в XIX веке.

«Я сказала ему, что это расизм, что это оскорбительно. Потому что это карикатура на реального человека, человека, который на самом деле сражался за свой народ», – сказала Сандерс.

Она сообщила, что одной из ее первых инициатив было налаживание отношений между командой и племенем сауков и фоксов, которое ранее выступало против использования образа Черного Ястреба в качестве логотипа.

Сандерс организовала встречу представителей сауков и фоксов с Вирцем в мае 2021 года. Она отметила, что, основываясь на своих беседах с ним, полагала, что команда изменит логотип, и сообщила об этом сообществу. Но в августе 2021 года команда и племя заключили партнерство. Сауки изменили свою позицию в отношении логотипа и поддержали его использование «Чикаго».

Команда подарила племени списанный вертолет Black Hawk стоимостью 250 тысяч долларов и еще 100 тысяч долларов в виде грантов.

«Стало ясно, что менять логотип они не собирались. Я чувствовала, что они, по сути, использовали меня. Я чувствую себя оскорбленной, травмированной, использованной», – отметила Сандерс.

В ее иске утверждается, что Вирц, организация и ее благотворительный фонд совершили мошенничество, исказив свои обещания об изменении логотипа и других инициативах для коренных американцев, чтобы убедить ее согласиться на эту работу.

Сандерс также заявила, что в 2022 году она подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, работавшего с организацией. Она обвинила его в «неуместных сексуальных домогательствах», прикосновениях к ней «без ее согласия», а также отправке ей нежелательных «откровенных видео сексуального характера с его участием» в Snapchat.

В иске также сообщается, что Сандерс рассказала о двух других случаях, когда мужчины, работающие в организации, приставали к женщинам на проводимых « » мероприятиях. Сандерс утверждает, что рассказала об всех этих инцидентах своему руководителю, директору благотворительного подразделения команды, но тот не предпринял никаких действий.