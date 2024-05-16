Экс-сотрудница «Чикаго» из числа коренных народов подала на клуб в суд за сексуальные домогательства и мошенничество

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Коренная американка обвинила «Чикаго» в мошенничестве.

Экс-сотрудница клуба Нина Сандерс подала в суд на клуб и его благотворительный фонд, обвинив их в нарушении устного контракта, мошенничестве и сексуальных домогательствах.

Сандерс, которая является представительницей коренных народов, сообщила, что ее пригласили в клуб в 2020 году, чтобы наладить отношения между командой и сообществом коренных американцев. 

Она рассказала, что обсуждала название команды с исполнительным директором клуба Дэнни Вирцем перед тем, как согласилась на эту работу.

Клуб косвенно назван в честь индейского вождя Черного Ястреба (Black Hawk) – вождя племени сауков, участвовавшего в ряде военных конфликтов против правительственных войск США в XIX веке. 

«Я сказала ему, что это расизм, что это оскорбительно. Потому что это карикатура на реального человека, человека, который на самом деле сражался за свой народ», – сказала Сандерс.

Она сообщила, что одной из ее первых инициатив было налаживание отношений между командой и племенем сауков и фоксов, которое ранее выступало против использования образа Черного Ястреба в качестве логотипа.

Сандерс организовала встречу представителей сауков и фоксов с Вирцем в мае 2021 года. Она отметила, что, основываясь на своих беседах с ним, полагала, что команда изменит логотип, и сообщила об этом сообществу. Но в августе 2021 года команда и племя заключили партнерство. Сауки изменили свою позицию в отношении логотипа и поддержали его использование «Чикаго».

Команда подарила племени списанный вертолет Black Hawk стоимостью 250 тысяч долларов и еще 100 тысяч долларов в виде грантов.

«Стало ясно, что менять логотип они не собирались. Я чувствовала, что они, по сути, использовали меня. Я чувствую себя оскорбленной, травмированной, использованной», – отметила Сандерс.

В ее иске утверждается, что Вирц, организация и ее благотворительный фонд совершили мошенничество, исказив свои обещания об изменении логотипа и других инициативах для коренных американцев, чтобы убедить ее согласиться на эту работу.

Сандерс также заявила, что в 2022 году она подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, работавшего с организацией. Она обвинила его в «неуместных сексуальных домогательствах», прикосновениях к ней «без ее согласия», а также отправке ей нежелательных «откровенных видео сексуального характера с его участием» в Snapchat.

В иске также сообщается, что Сандерс рассказала о двух других случаях, когда мужчины, работающие в организации, приставали к женщинам на проводимых «Чикаго» мероприятиях. Сандерс утверждает, что рассказала об всех этих инцидентах своему руководителю, директору благотворительного подразделения команды, но тот не предпринял никаких действий.

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29 комментариев
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Видимо у дамы деньги закончились. Заработать решила.
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+12
Я не знаю в чем точно, но все они виноваты - закончила Сандерс свою речь.
+10
-1
+9
- коренная американка
- обвинив их в нарушении устного контракта, мошенничестве и сексуальных домогательствах.

если она еще и бодипозитивный трансгендер, то суд можно и не проводить
+5
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+5
Может я чего-то не понимаю или идиот! При этом люблю Штаты и не раз там бывал! Но со всеми своими девушками и бывшей женой в том числе, я знакомился фактически сразу через касания и поцелуи и прямо на первом свидании и с нынешней девушкой тоже и в их числе были две американки, не было никаких проблем, все всегда довольны и отношения прекрасно развивались, даже если стороны понимали, что скоро разбежимся по разным причинам! Может мне всю жизнь так везёт на слабый пол или …….🤷🏻‍♂️
+8
-4
+4
Начинаю верить, что раньше жизнь была лучше.
+4
0
+4
Как они достали…
+3
0
+3
(1) В чем проблема, что команда и племя заключили партнерство? Да, изначально думали поменять название на волне BLM, но потом сели, обсудили с вождями и решили, что можно и оставить. Ее личные ожидания — это лишь ее проблемы.

(2) Почему не заявила в полицию о домогательствах сразу? Почему ждала 2 года? Если те видео из снэпчата не сохранились, то это просто слово-против-слова или вовсе клевета.

(3) Чикаго прям бедовый клуб. То секс-скандал, то из-за названия, то Кори Перри, теперь вот еще эта дама… Это им судьба мстит за доминирование 2010-2015?.. Или за то, что в Панарина не поверили и не дали звездный контракт?..
+4
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+3
Ответ Alex.K71
Может я чего-то не понимаю или идиот! При этом люблю Штаты и не раз там бывал! Но со всеми своими девушками и бывшей женой в том числе, я знакомился фактически сразу через касания и поцелуи и прямо на первом свидании и с нынешней девушкой тоже и в их числе были две американки, не было никаких проблем, все всегда довольны и отношения прекрасно развивались, даже если стороны понимали, что скоро разбежимся по разным причинам! Может мне всю жизнь так везёт на слабый пол или …….🤷🏻‍♂️
Все индивидуально, май френд.
В штатах сейчас доминирует концепция “if it’s unwanted, it’s criminal”. То есть женщина должна недвусмысленно давать понять, что она хочет всех этих прикосновений и ласк. Если есть хоть малейшие сомнения, то надо спрашивать, получать согласия, и желательно или с доказательствами, или при свидетелях.
Я не защищаю эту концепцию или другую. Просто говорю, как они сами все это объясняют.
+3
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+3
Тетка решила отовариться по полной за счет клуба
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Ей бы на KFC в суд подать за использование коренной малочисленной фамилии и ещё за что-нибудь :)
+2
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Расистичка)
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Ответ Alex.K71
Может я чего-то не понимаю или идиот! При этом люблю Штаты и не раз там бывал! Но со всеми своими девушками и бывшей женой в том числе, я знакомился фактически сразу через касания и поцелуи и прямо на первом свидании и с нынешней девушкой тоже и в их числе были две американки, не было никаких проблем, все всегда довольны и отношения прекрасно развивались, даже если стороны понимали, что скоро разбежимся по разным причинам! Может мне всю жизнь так везёт на слабый пол или …….🤷🏻‍♂️
Или вы везучий или несете пургу или описанные события произошли 19 веке))) Можно конечно поговорить про прогрессивность конкретных штатов, где вы знакомились, но это менее интересная беседа.
+2
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Все индивидуально, май френд. В штатах сейчас доминирует концепция “if it’s unwanted, it’s criminal”. То есть женщина должна недвусмысленно давать понять, что она хочет всех этих прикосновений и ласк. Если есть хоть малейшие сомнения, то надо спрашивать, получать согласия, и желательно или с доказательствами, или при свидетелях. Я не защищаю эту концепцию или другую. Просто говорю, как они сами все это объясняют.
А разрешение данное в письсеном виде и оформленное у юриста можно оспорить?)))
+1
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Ответ Alex.K71
Может я чего-то не понимаю или идиот! При этом люблю Штаты и не раз там бывал! Но со всеми своими девушками и бывшей женой в том числе, я знакомился фактически сразу через касания и поцелуи и прямо на первом свидании и с нынешней девушкой тоже и в их числе были две американки, не было никаких проблем, все всегда довольны и отношения прекрасно развивались, даже если стороны понимали, что скоро разбежимся по разным причинам! Может мне всю жизнь так везёт на слабый пол или …….🤷🏻‍♂️
Жил в Висконсине. Встречался в афроамериканкой. Всё было нормально и круто. Коснулся её в магазине случайно рукой (тележку с плазмой вёз и занесло) - уже через 7 минут целовались с языками за остановкой.
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Ответ T0ughguy
А разрешение данное в письсеном виде и оформленное у юриста можно оспорить?)))
С учетом того, что Америка страна юристов и сутяжников, думаю, да, оспорить можно. Но результат не гарантирован. Гарантированы только расходы на юристов.
+1
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+1
Ответ T0ughguy
Или вы везучий или несете пургу или описанные события произошли 19 веке))) Можно конечно поговорить про прогрессивность конкретных штатов, где вы знакомились, но это менее интересная беседа.
Нет смысла врать, если про американок тем более! Одна была из Фриско, там у меня друзья бывшие соотечественники и это мой любимый город в 🇺🇸, там мы в клубе и познакомились, кстати красивая девушка была, даже очень, но она сама начала и похоже ей даже понравилась, что я русский! А второй случай был в Вашингтоне в гостинице Marriott, недалеко от белого дома, ездил погулять с другом на неделю и жил в этом отеле! Нормальная девушка местная, блондинка, без подробностей, но всё было отлично, даже всплакнула на прощание, хотите верьте, хотите нет!)
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Ответ vendigo
- коренная американка - обвинив их в нарушении устного контракта, мошенничестве и сексуальных домогательствах. если она еще и бодипозитивный трансгендер, то суд можно и не проводить
Бинго харрасмент!
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Ответ Alex.K71
Может я чего-то не понимаю или идиот! При этом люблю Штаты и не раз там бывал! Но со всеми своими девушками и бывшей женой в том числе, я знакомился фактически сразу через касания и поцелуи и прямо на первом свидании и с нынешней девушкой тоже и в их числе были две американки, не было никаких проблем, все всегда довольны и отношения прекрасно развивались, даже если стороны понимали, что скоро разбежимся по разным причинам! Может мне всю жизнь так везёт на слабый пол или …….🤷🏻‍♂️
Ты просто бедный)
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Ответ Alex.K71
Может я чего-то не понимаю или идиот! При этом люблю Штаты и не раз там бывал! Но со всеми своими девушками и бывшей женой в том числе, я знакомился фактически сразу через касания и поцелуи и прямо на первом свидании и с нынешней девушкой тоже и в их числе были две американки, не было никаких проблем, все всегда довольны и отношения прекрасно развивались, даже если стороны понимали, что скоро разбежимся по разным причинам! Может мне всю жизнь так везёт на слабый пол или …….🤷🏻‍♂️
Вы не миллионер, что с вас требовать
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Ответ Шмаркля Изенгардов
Жил в Висконсине. Встречался в афроамериканкой. Всё было нормально и круто. Коснулся её в магазине случайно рукой (тележку с плазмой вёз и занесло) - уже через 7 минут целовались с языками за остановкой.
Красава! Знай наших! Русские умеют любить женщин, как никакая другая нация в мире!
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Ответ Alex.K71
Может я чего-то не понимаю или идиот! При этом люблю Штаты и не раз там бывал! Но со всеми своими девушками и бывшей женой в том числе, я знакомился фактически сразу через касания и поцелуи и прямо на первом свидании и с нынешней девушкой тоже и в их числе были две американки, не было никаких проблем, все всегда довольны и отношения прекрасно развивались, даже если стороны понимали, что скоро разбежимся по разным причинам! Может мне всю жизнь так везёт на слабый пол или …….🤷🏻‍♂️
Может ты просто заливаешь?
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Ответ Alex.K71
Нет смысла врать, если про американок тем более! Одна была из Фриско, там у меня друзья бывшие соотечественники и это мой любимый город в 🇺🇸, там мы в клубе и познакомились, кстати красивая девушка была, даже очень, но она сама начала и похоже ей даже понравилась, что я русский! А второй случай был в Вашингтоне в гостинице Marriott, недалеко от белого дома, ездил погулять с другом на неделю и жил в этом отеле! Нормальная девушка местная, блондинка, без подробностей, но всё было отлично, даже всплакнула на прощание, хотите верьте, хотите нет!)
Тем удивительнее что ваши романы начинались в штатах где повестка превыше всего. На самом деле очень позновательно почитать коммент живого человека, который пишет не про Ротенберга или Заварухина, в общем за ответ спасибо.

Из коньекста предположу, что вы там живете. Насколько массовый характер это все носит?
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Тебе вертолёт списанный подарили. Чего ж тебе еще надо, собака?©
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В каком плане «бедный»?
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При всем сочувствии к несчастной женщине и ее оскорбленным чувствам, без смеха читать ее эпопею невозможно))
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