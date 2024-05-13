Плющев о ЧМ: «Некоторые сборные подтянуты не по мастерству, а по политическим моментам. Ну какие поляки хоккеисты? Смешные ребята. И прибалтийские республики – такие же»

Владимир Плющев высказался об уровне сборной Польши и прибалтийских стран.

– Второсортные сборные, как или Норвегия, очень просто забивали из « » или Мразеку из « ». О чем это может говорить? О недостатке мотивации самих вратарей играть на чемпионате мира на своем уровне вне ?

– Так играют взрослые ребята, и они все понимают, что первые матчи – это вообще ни о чем, будем так говорить. Потому что все начинается с четвертьфиналов или полуфиналов. Поэтому некоторые команды приезжают на чемпионат мира, чтобы отойти от всех коллизий, которые случились на Кубке Стэнли.

Все основное будет, конечно же, впереди. То, что не всегда команды показывают то, что они могут показать – ну это уже не первый чемпионат мира, и тенденция будет и дальше продолжаться. Все основное будет в играх на выбывание.

Что касается чемпионатов мира. Я думаю, многие понимают, что некоторые европейские сборные туда подтянуты не по спортивному мастерству, а по политическим моментам. Ну какие поляки хоккеисты? Смешные ребята. И прибалтийские республики – такие же смешные ребята, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.