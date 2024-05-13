Плющев о ЧМ: «Некоторые сборные подтянуты не по мастерству, а по политическим моментам. Ну какие поляки хоккеисты? Смешные ребята. И прибалтийские республики – такие же»

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Владимир Плющев высказался об уровне сборной Польши и прибалтийских стран.

– Второсортные сборные, как Польша или Норвегия, очень просто забивали Мерзликину из «Коламбуса» или Мразеку из «Чикаго». О чем это может говорить? О недостатке мотивации самих вратарей играть на чемпионате мира на своем уровне вне НХЛ?

– Так играют взрослые ребята, и они все понимают, что первые матчи – это вообще ни о чем, будем так говорить. Потому что все начинается с четвертьфиналов или полуфиналов. Поэтому некоторые команды приезжают на чемпионат мира, чтобы отойти от всех коллизий, которые случились на Кубке Стэнли.

Все основное будет, конечно же, впереди. То, что не всегда команды показывают то, что они могут показать – ну это уже не первый чемпионат мира, и тенденция будет и дальше продолжаться. Все основное будет в играх на выбывание.

Что касается чемпионатов мира. Я думаю, многие понимают, что некоторые европейские сборные туда подтянуты не по спортивному мастерству, а по политическим моментам. Ну какие поляки хоккеисты? Смешные ребята. И прибалтийские республики – такие же смешные ребята, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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12 комментариев
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Причем сам,будучи тренером сборной России в 2003 году, сливал "смешным прибалтийским ребятам" 1:2
+22
0
+22
Ответ Влад Егоров
Причем сам,будучи тренером сборной России в 2003 году, сливал "смешным прибалтийским ребятам" 1:2
Его сознание заблокировало этот участок памяти во избежания будущих психологических травм. XD
+10
0
+10
Вот турки - норм
+5
0
+5
только сегодня один "смешной" вратарь из Прибалтики, всю НХЛ на уши поставил.
дед че то путает
+4
0
+4
Ладно Польша, но уж про Латвию то бред какой
+4
0
+4
А Беларусь? Которая последнее время вылетела с ЧМ.
+4
-1
+3
Прибалтийские республики? У этого 🤡Литва, Эстония тоже на ЧМ играют?
+3
0
+3
Интересно, а когда Бобровского на ЧМ спокойно прошивали - это другое, понимать надо?
+3
-1
+2
Немцы, французы, аргентинцы и ещё много много кто, так про наших футболистов могут сказать.
+2
0
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У Плющева лучше получается про бисексуалов рассуждать
+1
0
+1
да и я смешной усатый парень, добавил Плющев
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Ответ Михаил Борисенок
Ладно Польша, но уж про Латвию то бред какой
И поляки вышли по спортивному принципу!
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