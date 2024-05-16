Макар о 2-3 в серии с «Далласом»: «С этого момента матчи будут по принципу «сделай или умри». Мы играем в отчаянный хоккей, нужно бороться за каждый шанс»
Кэйл Макар поделился мыслями о серии плей-офф против «Далласа».
«Колорадо» одержал победу в пятом матче серии против «Старс» (5:3, 2-3). Макар сделал дубль в этой игре.
Шестой матч состоится 18 мая в Колорадо.
«С этого момента в этой серии будут игры по принципу «сделай или умри». Сейчас мы играем в отчаянный хоккей.
Все должны играть на пределе возможностей. Нужно бороться за каждый шанс, который появляется, поскольку это игра на выбывание», – сказал защитник «Колорадо» Кэйл Макар.