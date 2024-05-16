Рантанен набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ. Среди финнов больше лишь у Курри (233) и Тикканена (132)

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Яри Курри Эса Тикканен Микко Рантанен Хоккей

Микко Рантанен набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ.

Форвард «Колорадо» сделал голевую передачу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:3, 2-3).

Теперь на счету 27-летнего игрока 33 гола и 67 результативных пасов в 80 играх за карьеру в турнире.

Рантанен – третий финн, достигший отметки 100 очков в плей-офф НХЛ

Рекордсмен – Яри Курри, на счету которого 233 (106+127) балла в 200 матчах. Второй показатель у Эсы Тикканена – 132 (72+60) очка в 186 играх.

В 10 матчах текущего Кубка Стэнли Рантанен набрал 13 (3+10) баллов.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Курри не достать
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Селянне заткнул за пояс. Ещё бы какой-нибудь индивидуальный трофей получить и тогда точно карьера удалась
+1
-1
0
Всегда думал, что после Курри и Тикканена все рекорды и лидерские позиции перешли к Селянне и Койву. А тут Рантанен стал выше их
0
0
0
Про Курри много сказано было и говорится всегда. А вот про Тикканена особо не говорили никогда. Наверное потому что он все свои успехи имел только в Эдмонтоне и за счет удачного этого клуба и партнеров стал фигурой в хоккее
0
0
0
Спасибо, что исправили Андрей.
А где те комментарии?
Они вроде бы не носили оскорбительный характер.
Как это у вас на спортсе работает, не пойму. :)
0
0
0
Ответ PolarBear
Всегда думал, что после Курри и Тикканена все рекорды и лидерские позиции перешли к Селянне и Койву. А тут Рантанен стал выше их
Мне кажется, они в плей-офф не так много играли. Я скорее про Лехтинена подумал из Далласа 90-х...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий