Рантанен набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ. Среди финнов больше лишь у Курри (233) и Тикканена (132)
Микко Рантанен набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ.
Форвард «Колорадо» сделал голевую передачу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:3, 2-3).
Теперь на счету 27-летнего игрока 33 гола и 67 результативных пасов в 80 играх за карьеру в турнире.
Рантанен – третий финн, достигший отметки 100 очков в плей-офф НХЛ.
Рекордсмен – Яри Курри, на счету которого 233 (106+127) балла в 200 матчах. Второй показатель у Эсы Тикканена – 132 (72+60) очка в 186 играх.
В 10 матчах текущего Кубка Стэнли Рантанен набрал 13 (3+10) баллов.
А где те комментарии?
Они вроде бы не носили оскорбительный характер.
Как это у вас на спортсе работает, не пойму. :)