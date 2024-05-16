Рантанен набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ. Среди финнов больше лишь у Курри (233) и Тикканена (132)

Микко Рантанен набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ.

Форвард « » сделал голевую передачу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:3, 2-3).

Теперь на счету 27-летнего игрока 33 гола и 67 результативных пасов в 80 играх за карьеру в турнире.

Рантанен – третий финн, достигший отметки 100 очков в плей-офф .

Рекордсмен – Яри Курри, на счету которого 233 (106+127) балла в 200 матчах. Второй показатель у – 132 (72+60) очка в 186 играх.

В 10 матчах текущего Кубка Стэнли Рантанен набрал 13 (3+10) баллов.