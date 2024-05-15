Министр спорта Татарстана о Гатиятулине: «Интеллигентный человек, татарин, это звучит приятно. Задачи перед тренером «Ак Барса» стоят серьезные, надеемся, у него все получится»

Теги Ак Барс КХЛ Владимир Леонов Политика Анвар Гатиятулин Р-Спорт Хоккей

Министр спорта Татарстана высказался о тренере «Ак Барса» Анваре Гатиятулине.

Клуб ранее объявил о назначении Гатиятулина на пост главного тренера. 

«Задачи перед новым тренером «Ак Барса» стоят серьезные, и мы надеемся, что у него все получится.

Он вроде такой интеллигентный, приятный человек, татарин, это звучит приятно для клуба из Татарстана.

В любом случае с ним будем общаться, настраиваться на хорошую игру», – заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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9 комментариев
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А это не скрытый национализм ?
Или это другое?
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Этодругин в днк нацменов. А Ивану прививку толерантности прописывают)
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Мы, татары, ничего не боимся. Ведь с нами русские, а с ними - Бог!
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Критерии понятны)))
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Если б условный руководитель российского региона сказал бы про нового тренера, что он русский, его бы затравили за национализм. Ну а тут можно акцеетировать. Ах да, я ж забыл, у нас многонациональная и многокоефессиональная страна. Вот только есть татары, башкиры, чечены и пр, ну и все остальные просто россияне. Добро пожаловать в новые реалии.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А это не скрытый национализм ? Или это другое?
Хаха
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А это не скрытый национализм ? Или это другое?
Это нормально для национальной республики. Отметьте, что министр русский
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И говорили, что национальность не критерий?!))) Клоуны!!!
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Ответ берде
Этодругин в днк нацменов. А Ивану прививку толерантности прописывают)
Угу,а упразднение президенства, отмена обязательного обучения татарского языка в школах республики-это никакой не этноцид,это другое.
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