Министр спорта Татарстана о Гатиятулине: «Интеллигентный человек, татарин, это звучит приятно. Задачи перед тренером «Ак Барса» стоят серьезные, надеемся, у него все получится»

Министр спорта Татарстана высказался о тренере «Ак Барса» Анваре Гатиятулине.

Клуб ранее объявил о назначении на пост главного тренера.

«Задачи перед новым тренером « » стоят серьезные, и мы надеемся, что у него все получится.

Он вроде такой интеллигентный, приятный человек, татарин, это звучит приятно для клуба из Татарстана.

В любом случае с ним будем общаться, настраиваться на хорошую игру», – заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.