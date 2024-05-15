Министр спорта Татарстана о Гатиятулине: «Интеллигентный человек, татарин, это звучит приятно. Задачи перед тренером «Ак Барса» стоят серьезные, надеемся, у него все получится»
Министр спорта Татарстана высказался о тренере «Ак Барса» Анваре Гатиятулине.
Клуб ранее объявил о назначении Гатиятулина на пост главного тренера.
«Задачи перед новым тренером «Ак Барса» стоят серьезные, и мы надеемся, что у него все получится.
Он вроде такой интеллигентный, приятный человек, татарин, это звучит приятно для клуба из Татарстана.
В любом случае с ним будем общаться, настраиваться на хорошую игру», – заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Или это другое?