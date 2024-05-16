Судницин завершил игровую карьеру и стал старшим тренером вратарей «Металлурга»

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив Нефтехимик Трактор КХЛ Александр Судницин Хоккей

Александр Судницин стал старшим тренером вратарей «Металлурга».

36-летний вратарь завершил игровую карьеру.

«Александр Судницин – старший тренер вратарей «Металлурга»!

Сегодня Александр Львович официально завершает игровую карьеру и переходит на новую должность.

Поздравляем с назначением и желаем удачи в дальнейшей работе!» – говорится в сообщении «Металлурга».

Напомним, в сезоне-2023/24 вратарь Судницин был играющим тренером в «Металлурге».

В минувшем регулярном чемпионате он провел 5 матчей, отражая в среднем 89% бросков при коэффициенте надежности 2,71.

Ранее он также играл за «Нефтехимик», «Локомотив», «Трактор» и «Авангард».

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2 комментария
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Я думал в командах один тренер вратарей,а оказывается есть старший и младший)
+4
0
+4
Ответ Андрей Валерьевич
Я думал в командах один тренер вратарей,а оказывается есть старший и младший)
Просто надо было Кошечкина встроить в систему, не теряя Судницына. Василий теперь по вратарям главный
+3
0
+3
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