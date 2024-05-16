Судницин завершил игровую карьеру и стал старшим тренером вратарей «Металлурга»
Александр Судницин стал старшим тренером вратарей «Металлурга».
36-летний вратарь завершил игровую карьеру.
«Александр Судницин – старший тренер вратарей «Металлурга»!
Сегодня Александр Львович официально завершает игровую карьеру и переходит на новую должность.
Поздравляем с назначением и желаем удачи в дальнейшей работе!» – говорится в сообщении «Металлурга».
Напомним, в сезоне-2023/24 вратарь Судницин был играющим тренером в «Металлурге».
В минувшем регулярном чемпионате он провел 5 матчей, отражая в среднем 89% бросков при коэффициенте надежности 2,71.
Ранее он также играл за «Нефтехимик», «Локомотив», «Трактор» и «Авангард».