Судницин завершил игровую карьеру и стал старшим тренером вратарей «Металлурга»

Александр Судницин стал старшим тренером вратарей «Металлурга».

36-летний вратарь завершил игровую карьеру.

« – старший тренер вратарей «Металлурга»!

Сегодня Александр Львович официально завершает игровую карьеру и переходит на новую должность.

Поздравляем с назначением и желаем удачи в дальнейшей работе!» – говорится в сообщении « ».

Напомним, в сезоне-2023/24 вратарь Судницин был играющим тренером в «Металлурге».

В минувшем регулярном чемпионате он провел 5 матчей, отражая в среднем 89% бросков при коэффициенте надежности 2,71.

Ранее он также играл за « », « », « » и «Авангард».