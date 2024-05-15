Гендиректор «Динамо» Сушко: «Зная Кудашова и его отношение, уверен, результаты будут расти»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Сергей Сушко Хоккей

Гендиректор московского «Динамо» подвел итоги сезона.

«Мы провели хороший регулярный чемпионат, впервые за 10 лет выиграли Кубок Континента. Не совсем сложилось в плей-офф, но мы видим положительную динамику.

Практически всегда на домашних играх мы собирали полную арену. Если подводить итоги, много хорошего было. Будем стараться, чтобы было лучше в следующем сезоне.

Алексей Николаевич Кудашов отдается со всей душой, работает в том числе на перспективу, дает шанс молодежи. У нас Чернышов и Римашевский, ребята 2005 года рождения, отыграли весь сезон. Зная Кудашова и его отношение, уверен, что результаты будут расти и дальше», – сказал Сергей Сушко.

Кудашов тренирует «Динамо» с 2021 года. 

«Динамо» по итогам прошлой регулярки заняло первое место в Западной конференции КХЛ с 98 очками и в плей-офф дошло до стадии четвертьфинала, где уступило «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

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1 комментарий
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Не совсем сложилось????
Судя по "положительной динамике" мы в следующем сезоне соберем еще больше зрителей, воспитаем еще молодежи и проиграем во 2 раунде ПО 4-2
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