Гендиректор «Динамо» Сушко: «Зная Кудашова и его отношение, уверен, результаты будут расти»

Гендиректор московского «Динамо» подвел итоги сезона.

«Мы провели хороший регулярный чемпионат, впервые за 10 лет выиграли Кубок Континента. Не совсем сложилось в плей-офф, но мы видим положительную динамику.

Практически всегда на домашних играх мы собирали полную арену. Если подводить итоги, много хорошего было. Будем стараться, чтобы было лучше в следующем сезоне.

Алексей Николаевич Кудашов отдается со всей душой, работает в том числе на перспективу, дает шанс молодежи. У нас Чернышов и Римашевский, ребята 2005 года рождения, отыграли весь сезон. Зная Кудашова и его отношение, уверен, что результаты будут расти и дальше», – сказал Сергей Сушко.

Кудашов тренирует « » с 2021 года.

«Динамо» по итогам прошлой регулярки заняло первое место в Западной конференции КХЛ с 98 очками и в плей-офф дошло до стадии четвертьфинала, где уступило «Трактору» со счетом 0-4 в серии.