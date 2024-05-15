Гендиректор «Динамо» Сушко: «Зная Кудашова и его отношение, уверен, результаты будут расти»
Гендиректор московского «Динамо» подвел итоги сезона.
«Мы провели хороший регулярный чемпионат, впервые за 10 лет выиграли Кубок Континента. Не совсем сложилось в плей-офф, но мы видим положительную динамику.
Практически всегда на домашних играх мы собирали полную арену. Если подводить итоги, много хорошего было. Будем стараться, чтобы было лучше в следующем сезоне.
Алексей Николаевич Кудашов отдается со всей душой, работает в том числе на перспективу, дает шанс молодежи. У нас Чернышов и Римашевский, ребята 2005 года рождения, отыграли весь сезон. Зная Кудашова и его отношение, уверен, что результаты будут расти и дальше», – сказал Сергей Сушко.
Кудашов тренирует «Динамо» с 2021 года.
«Динамо» по итогам прошлой регулярки заняло первое место в Западной конференции КХЛ с 98 очками и в плей-офф дошло до стадии четвертьфинала, где уступило «Трактору» со счетом 0-4 в серии.
Судя по "положительной динамике" мы в следующем сезоне соберем еще больше зрителей, воспитаем еще молодежи и проиграем во 2 раунде ПО 4-2