Роман Ротенберг: «Благодарю «Матч ТВ» за освещение Большого тура сборной! Показ матчей в эфире федерального телеканала имеет огромное значение для развития хоккея»

Роман Ротенберг поблагодарил «Матч ТВ» за освещение турне «России 25».

«Хочу поблагодарить холдинг « » за освещение Лига Ставок Большого тура сборной!

Показ матчей в эфире федерального телеканала имеет огромное значение для развития нашего хоккея. Благодарю творческую и техническую группы за работу на матчах сборной!

Игры сборной «России 25» были показаны на телеканалах «Матч!» и «Матч! Страна!»

Только так, с помощью наших телевизионных партнеров, наш хоккей может продолжать развиваться, радовать большое число зрителей и привлекать в нашу индустрию больше детей», – написал главный тренер и «России 25» .