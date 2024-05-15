Роман Ротенберг: «Благодарю «Матч ТВ» за освещение Большого тура сборной! Показ матчей в эфире федерального телеканала имеет огромное значение для развития хоккея»
Роман Ротенберг поблагодарил «Матч ТВ» за освещение турне «России 25».
«Хочу поблагодарить холдинг «Матч ТВ» за освещение Лига Ставок Большого тура сборной!
Показ матчей в эфире федерального телеканала имеет огромное значение для развития нашего хоккея. Благодарю творческую и техническую группы за работу на матчах сборной!
Игры сборной «России 25» были показаны на телеканалах «Матч!» и «Матч! Страна!»
Только так, с помощью наших телевизионных партнеров, наш хоккей может продолжать развиваться, радовать большое число зрителей и привлекать в нашу индустрию больше детей», – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.