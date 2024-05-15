Генменеджер «Трактора»: «Заварухину предложили возглавить «Челмет» с очень хорошими по меркам ВХЛ условиями. Мы хотели оставить его рядом»
Генеральный менеджер «Трактора» высказался о ситуации с Алексеем Заварухиным.
Челябинский клуб не продлил контракт с тренером. Ранее команда под руководством Заварухина дошла до полуфинала Кубка Гагарина-2024.
Новым главным тренером «Трактора» стал Бенуа Гру.
– Как вы относитесь к мнению, что «Трактор» несправедливо повел себя по отношению к Алексею Заварухину?
– Ему предложили возглавить «Челмет» с очень хорошими по меркам ВХЛ условиями.
Мы хотели оставить Заварухина рядом с нами. Всерьез обсуждали с ним будущее команды, селекцию, помощников.
Не было уверенности, что Бенуа Гру согласится, а кто бы что ни говорил, это квалифицированный специалист, у которого были и другие предложения, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Что вы всё деньгами-то меряете...
Точнее - незасчитанная попытка оправдаться.
Самим не смешно - предложить после бронзы КХЛ место в 18-й команде ВХЛ на хороших "по меркам ВХЛ " условиях ?
Тренер вывел в полуфинал весьма среднюю команду, что сделал менеджер???
Ну ясно-понятно: если Гру провалится, удобно же - опять Заварухина назначить главным ио в операции "Вытащи Трактор из болота". Успешный опыт у человека имеется ))