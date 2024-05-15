Генменеджер «Трактора»: «Заварухину предложили возглавить «Челмет» с очень хорошими по меркам ВХЛ условиями. Мы хотели оставить его рядом»

Теги Трактор Челмет Алексей Волков Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру ВХЛ Хоккей

Генеральный менеджер «Трактора» высказался о ситуации с Алексеем Заварухиным.

Челябинский клуб не продлил контракт с тренером. Ранее команда под руководством Заварухина дошла до полуфинала Кубка Гагарина-2024.

Новым главным тренером «Трактора» стал Бенуа Гру.

– Как вы относитесь к мнению, что «Трактор» несправедливо повел себя по отношению к Алексею Заварухину?

– Ему предложили возглавить «Челмет» с очень хорошими по меркам ВХЛ условиями.

Мы хотели оставить Заварухина рядом с нами. Всерьез обсуждали с ним будущее команды, селекцию, помощников.

Не было уверенности, что Бенуа Гру согласится, а кто бы что ни говорил, это квалифицированный специалист, у которого были и другие предложения, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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15 комментариев
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Генменеджер Трактора видимо не знаком с таким понятием, как чувство собственного достоинства
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Хватит оправдываться,выгнали тренера,который вывел на хороший уровень команду.
Что вы всё деньгами-то меряете...
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Совсем тупое оправдание.
Точнее - незасчитанная попытка оправдаться.

Самим не смешно - предложить после бронзы КХЛ место в 18-й команде ВХЛ на хороших "по меркам ВХЛ " условиях ?
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Как не стыдно, вот этого горе менеджера и нужно отправить в Челмет, что бы «рядом» был…
Тренер вывел в полуфинал весьма среднюю команду, что сделал менеджер???
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Предлагаю Волкову поработать в "Алмазе" менеджером с очень хорошими условиями. И главное работать будет не так и далеко))
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Да хватит уже оправдываться перед ними! время покажет, правильно вы поступили или нет.
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Совершенно не понятное решение и не понимаю,чего хочет руководство Трактора.Чем им не угодил Заварухин? Поднял на высокий уровень команду и его сразу слили.Абсурд какой-то.
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Ответ Bartez1986
Генменеджер Трактора видимо не знаком с таким понятием, как чувство собственного достоинства
С таким руководством Трактор еще лет сто будет Выигрывать КГ)
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Какое глупое нелепое оправдание.
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А рому вообще не уволили . потому как он сам всех в вхл отправит . вот такая несправедливая жизнь.
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да уж ... понятно ху есть кто
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Ух ты, благодетели... Они ему предложили хорошие условия.
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Пусть сам возглавит Челмет, на очень хороших для ВХЛ условиях.
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"Мы хотели оставить Заварухина рядом с нами."
Ну ясно-понятно: если Гру провалится, удобно же - опять Заварухина назначить главным ио в операции "Вытащи Трактор из болота". Успешный опыт у человека имеется ))
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Ответ Дмитрий9779
Хватит оправдываться,выгнали тренера,который вывел на хороший уровень команду. Что вы всё деньгами-то меряете...
Хороший уровень это 6 из 7 поражений в концовке регулярки или полная импотенция и 0-4 от Локо?
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