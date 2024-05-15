Генменеджер «Трактора»: «Заварухину предложили возглавить «Челмет» с очень хорошими по меркам ВХЛ условиями. Мы хотели оставить его рядом»

Генеральный менеджер «Трактора» высказался о ситуации с Алексеем Заварухиным.

Челябинский клуб не продлил контракт с тренером. Ранее команда под руководством Заварухина дошла до полуфинала Кубка Гагарина-2024.

Новым главным тренером «Трактора» стал Бенуа Гру.

– Как вы относитесь к мнению, что «Трактор» несправедливо повел себя по отношению к Алексею Заварухину?

– Ему предложили возглавить « » с очень хорошими по меркам условиями.

Мы хотели оставить Заварухина рядом с нами. Всерьез обсуждали с ним будущее команды, селекцию, помощников.

Не было уверенности, что Бенуа Гру согласится, а кто бы что ни говорил, это квалифицированный специалист, у которого были и другие предложения, – сказал генеральный менеджер « » .