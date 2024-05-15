Генменеджер «Трактора»: «Светлаков и Кадейкин усилили бы любую команду КХЛ. Еще есть потребность в двух защитниках и одном крайнем форварде. В остальном селекция закончится»

Генеральный менеджер «Трактора» рассказал о селекционных планах клуба.

« » в межсезонье заметно меняется. К вам уже пришли , … Кто еще нужен вашей команде?

– У нас еще есть потребность в двух защитниках и в одном крайнем нападающем. В остальном, я думаю, наша селекция закончится.

Претендентов достаточно мы рассматриваем, советуясь при этом с главным тренером по качествам, которые он хотел бы видеть в этих игроках.

– Бенуа Гру утверждает кандидатов?

– Нет, говорит по факту. Он дал согласие работать в «Тракторе» уже после того, как мы некоторых игроков вели, много разговаривая с их агентами.

Уже приступив к своим обязанностям, Гру рассматривал кандидатов, с кем ему предстоит работать. Он собрал достаточное количество информации, посмотрел много видео. И был удовлетворен тем, что узнал.

Говоря о Светлакове и Кадейкине, это два качественных центрфорварда, которые усилили бы любую команду , – сказал генеральный менеджер «Трактора» .