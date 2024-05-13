Владелец «Вашингтона»: «Жил в страхе, что Овечкин станет величайшим игроком, никогда не выигрывавшим Кубок Стэнли. В 2018-м я почувствовал облегчение»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Тед Леонсис Хоккей

Владелец «Вашингтона» рассказал о переживании, связанном с Александром Овечкиным.

В сезоне-2017/18 «Кэпиталс» стали обладателями Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4-1.  

«Когда мы выиграли в 2018 году, я не испытал адреналинового кайфа от огромной радости. Это было скорее облегчение.

Я жил в страхе, что Алекс [Овечкин] станет величайшим игроком, никогда не выигрывавшим Кубок Стэнли. Когда мы победили, и даже когда я был на льду и держал кубок в руках, я чувствовал: «Фух! Мы сделали это». Жаль, что я не мог сильнее порадоваться.

Обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть еще раз, и тогда я собираюсь провести время как можно лучше», – сказал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис

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7 комментариев
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Ответ Александр Филиппов
сидит на берегу острова, лучшие женщины, выпивка и еда. яхта припаркована. а он грустит за Овечкина.
может быть, но я помню те времена, когда Овечкин только приехал в Вашингтон, о Леонсисе СЭ писал, что даже для суперзвезды, он делает сверх того, что требуется от владельца клуба. И до сих пор есть ощущение, что во всех успехах Ови есть немалая часть этого хорошего американского мужика с греческими корнями. Заработай столько денег и сохрани вот такое ощущение жизни, переживание.
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у нас американцами много общего. вот скольких встречал, блин, ну реально братский народ))
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Ответ Александр Филиппов
сидит на берегу острова, лучшие женщины, выпивка и еда. яхта припаркована. а он грустит за Овечкина.
Так он же не быдло, чтобы еде и женщинам радоваться, он стремится к великому
+6
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Господи, нашел тоже мне страх, из за какого то Овечкина.Я вот живу в страхе , чтобы до пенсии дожить до 65 лет и жить пенсионером нормальным и активным, а не овощем , которому не хватает пенсии даже на лекарства, а вместо жизни только борьба за выживание. Я живу в страхе, чтобы у детей будущее было нормальное
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+3
Ответ PolarBear
Господи, нашел тоже мне страх, из за какого то Овечкина.Я вот живу в страхе , чтобы до пенсии дожить до 65 лет и жить пенсионером нормальным и активным, а не овощем , которому не хватает пенсии даже на лекарства, а вместо жизни только борьба за выживание. Я живу в страхе, чтобы у детей будущее было нормальное
Чтобы у детей было норм будущее, они должны перед глазами иметь примером не валяющееся на диване тело с бутылкой, а активного (с утра зарядочка, вечером пробежечка) мужика.

Тогда, кстати, и Вам не придётся беспокоиться о лекарствах.
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