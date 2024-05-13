Владелец «Вашингтона»: «Жил в страхе, что Овечкин станет величайшим игроком, никогда не выигрывавшим Кубок Стэнли. В 2018-м я почувствовал облегчение»

Владелец «Вашингтона» рассказал о переживании, связанном с Александром Овечкиным.

В сезоне-2017/18 «Кэпиталс» стали обладателями Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4-1.

«Когда мы выиграли в 2018 году, я не испытал адреналинового кайфа от огромной радости. Это было скорее облегчение.

Я жил в страхе, что Алекс [Овечкин] станет величайшим игроком, никогда не выигрывавшим Кубок Стэнли. Когда мы победили, и даже когда я был на льду и держал кубок в руках, я чувствовал: «Фух! Мы сделали это». Жаль, что я не мог сильнее порадоваться.

Обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть еще раз, и тогда я собираюсь провести время как можно лучше», – сказал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.