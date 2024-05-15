Третьяк о Дегтяреве: «Надо строить больше стадионов, инфраструктура должна быть. Президентом поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% населения занималось спортом»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин Государственная дума КХЛ Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев деньги Хоккей

Владислав Третьяк высказался о задачах нового главы Минспорта Михаила Дегтярева.

– Какие ключевые проблемы ему надо будет решать?

– Их много. Надо больше строить стадионов. Инфраструктура должна быть. Потому что нашим президентом поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% населения страны занималось спортом. 

Одним из важных направлений является капитальный ремонт спортивных объектов.

К сожалению, у регионов не хватает денег. Строят новые объекты, а на капитальный ремонт уже имеющихся объектов нет денег. Это один из главных вопросов, – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы Владислав Третьяк.

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46 комментариев
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Откуда у регионов появятся деньги, война дело дорогое, тут не до стадионов.
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Третьяк: нужно строить больше катков!

Классика!
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К 2010ому..
К 2020ому..
К 2030ому..
Продолжение следует..
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Интересно, а где же возьмет деньги Дегтярев, если у нашего государства, как бы так помягче сказать, совсем другие приоритеты в части распределения бюджета?
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+13
задачи поставленные президентом в 00х где они сейчас?
+12
0
+12
Жаль, не назначили Третьяка министром строительства стадионов
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Зачем сразу строить новые, если уже имеющиеся ремонтировать, т е содержать, не на что? Опять лишь бы бюджет "освоить" (читать - распилить), а там - гори оно все огнем?
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Ответ Подкат Мальдини
задачи поставленные президентом в 00х где они сейчас?
В списке вещей, дискредитирующих нынешнюю власть
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А что ж не к 2050??? Как то мало взяли.. полнится мне к 2024 тоже самое говорили в 2012
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Ответ Ебздрогыч
Третьяк: нужно строить больше катков! Классика!
Дыаааааааааа!!!!!!!!!!🚜
+4
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Чего Вы переживаете в комментах? Откуда деньги, откуда деньги. Ноут, принтер и бумага совсем недорого. Главное не перепутать, не нарисовать меньше 70, и больше 87
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Что-то Третьяк рассуждает как иноагент: говорит о проблемах в регионах, требует изменить бюджетные приоритеты, хочет как в Канаде😂
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Так уже 80% занимаются)
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"Можно подвести верблюда к воде, но заставить пить не возможно". Третьяк просто обязан знать это высказывание.
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Нужно строить больше стадионов … а для кого ? Приведу только один пример , стадион в Саранске построенный к чм для развития региона ..) и итог стадион на 40 к на котором играет мордовия )) даже сейчас не в первой лиге а после чм обслуживание и затраты легли на плечи региона .. для тех кто не понял кому нужен 40 тысячный стадион в городе с населением в 350 к и команда города играет в ….пе и на нее приходит максимум 400-500 человек ..
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а не хочется призеденту к 2030 году обеспечить всех собственным жильём.. в стадионах спать не очень удобно.если человек хочет спортом заниматься он без вас решит..не отом вы заботитесь.мы вашу заботу хорошо изучили за 24 года
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Слышь, отжиматься
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Может для начала привести в порядок имеющуюся инфраструктуру, а строительсьво начать с площадок для воркаута,троп здоровья,велодорожек?
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пипец населению...,раньше к стенке ставили...теперь те же к турнику
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что за е-логика??? сейчас уже нет денег на обслуживание старой инфраструктуры, давайте настроим больше.... а деньги от куда возьмутся на обслуживание новых объектов???

конечно, некоторые старые объекты, целесообразнее, просто под снос, т.к. они уже давно не отвечают современным требованиям по многим параметрам... и их содержание, не редко, в разы дороже содержания новых объектов...
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Когда он с Фетисовым поссорился, тот сказал ему валить с поста президента ФХР. А этот ответил, что меня не ты "ставил"(да, так он и сказал), а Путин.
Так что ничего удивительного, что он постоянно на президента ссылается
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Ответ Melnikov1968
Ну построите вы много стадионов(катков, бассейнов, спортивных центров) и что дальше? Граждане сначала скидываются на строительство, а потом ещё раз платят за то, чтобы этим пользоваться. Отличная идея, главная беспроигрышная.
Согласна. Нужен бесплатный детский спорт
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Ответ Yuri Faleev
К 2010ому.. К 2020ому.. К 2030ому.. Продолжение следует..
Там наверняка уже ряд программ, которые были продлены до 2030, благополучно откладываются на 2040.
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Ответ Ебздрогыч
Интересно, а где же возьмет деньги Дегтярев, если у нашего государства, как бы так помягче сказать, совсем другие приоритеты в части распределения бюджета?
У населения, оно правда в это еще пока не верит…
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Ответ Alexander Firsov
а не хочется призеденту к 2030 году обеспечить всех собственным жильём.. в стадионах спать не очень удобно.если человек хочет спортом заниматься он без вас решит..не отом вы заботитесь.мы вашу заботу хорошо изучили за 24 года
Иди работать. Тогда будет собственное жильё. Не обеспечили его
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Надо для начала сделать бесплатным детский спортивный для начала. Слишком дорогое стало удовольствие.
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Играем в футбол бесплатно на искусственном поле, на территории школы , какая-то городская программа доступного спорта . Вчера попросили помочь школе оплатить ремонт лестницы ведущей к полю, так как не хватает средств. Откуда деньги на стадионы и катки возьмутся, если на ремонт лестниц всем миром собирают.
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еще вопрос к товарищам постарше скажем так , скажите ,а где ? в каком городе ссср находился тот знаменитый на всю страну институт филигранных языков ? где вас так учили лизать пятую точку питерскому упырю в частности ? у вас в советском днк 🧬 не налижешь не намажешь?
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Кто про что,а вшивому до бани
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В моём городе, третьей по величине в Ростовской области, центральный стадион разрушили, чтобы новый воздвигнуть. Уже больше десяти лет длится долгострой. Когда-то, местная футбольная команда играла во второй лиге в Союзе. Сейчас на первенство области, домашние проводит в соседнем городе. Судя по всему, к 30 году может быть достроят. Город олимпийских чемпионов, б####!
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