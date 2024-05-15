Третьяк о Дегтяреве: «Надо строить больше стадионов, инфраструктура должна быть. Президентом поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% населения занималось спортом»
Владислав Третьяк высказался о задачах нового главы Минспорта Михаила Дегтярева.
– Какие ключевые проблемы ему надо будет решать?
– Их много. Надо больше строить стадионов. Инфраструктура должна быть. Потому что нашим президентом поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% населения страны занималось спортом.
Одним из важных направлений является капитальный ремонт спортивных объектов.
К сожалению, у регионов не хватает денег. Строят новые объекты, а на капитальный ремонт уже имеющихся объектов нет денег. Это один из главных вопросов, – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы Владислав Третьяк.
Классика!
К 2020ому..
К 2030ому..
Продолжение следует..
конечно, некоторые старые объекты, целесообразнее, просто под снос, т.к. они уже давно не отвечают современным требованиям по многим параметрам... и их содержание, не редко, в разы дороже содержания новых объектов...
Так что ничего удивительного, что он постоянно на президента ссылается