Ротенберг о «России 25»: «Мы пригласили хоккеистов из 11 команд. По месту рождения в сборной были уроженцы 21 города – команда представляла всю страну»

Теги СКА болельщики Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Политика Алексей Дюмин сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги хоккейного сезона в России.

«Хоккейный сезон в России завершен, время подводить итоги.

Наша сборная провела два важных турнира – Кубок Первого канала в декабре и Лига Ставок Большой Тур сборной в мае. Все восемь матчей наша команда выиграла, забросив 36 шайб – всегда стремимся радовать своих болельщиков результативной игрой, особенно в те времена, когда сборная России собирается всего два раза в год.

Хочу сказать огромное спасибо организаторам Большого тура сборной во всех городах – мы почувствовали, что нашу команду ждали, готовились, и все прошло на самом высоком уровне.

Искренне благодарю губернатора Омской области Павла Витальевича Хоценко и Алексея Геннадьевича Дюмина, который блестяще работал на посту губернатора Тульской области, а вчера был назначен помощником президента России. Их усилия помогли сделать матчи в Омске и Туле по-настоящему яркими и запоминающимися.

Конечно же, спасибо всем клубам, чьи представители были в сборной. Мы пригласили хоккеистов из 11 команд, а по месту рождения в сборной были уроженцы 21 города – можно уверенно говорить, что наша команда представляла всю Россию.

Мы понимаем, что после такого напряженного сезона отыграть еще и международные матчи – непростой вызов, но очень приятно, что все наши игроки всегда с готовностью откликаются на вызов в сборную.

Конечно, не имело смысла приглашать тех, кто восстанавливается после травм или только-только закончил клубный сезон, но все ребята, приехавшие в сборную, выкладывались на максимум. А иначе и быть не могло при той поддержке, которую мы чувствовали во время всего Тура.

Еще раз спасибо болельщикам сборной России со всех уголков страны. Мы играем для вас!»- написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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9 комментариев
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Все стране все ещё плевать на эту сборную, Рома
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Интересно многим ли в нашей стране интересна эта сборная ?
Может только СКА в свете просмотра игроков и возможного усиления ?
+2
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«МЫ играем» 😂
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Какой же Роман молодец! С такими достижениями лучшей замены Миши Дегтярёва на посту министра спорта в будущем, пожалуй и не найти! Потрясающе….👏))
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Эх, Ромка! Пора писать мемуары об этих легендарных баталиях! Ууу уух, то ли ещё будет! Как под Бородино, правда ведь? Да, знаю, ты любишь такие сравнения!

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Ромка взял кубок Первого Канала!

И не такое сочинят! Никто потом не вспомнит ни Макдевида, ни Овечкина, а вот про эту супер-пупер-мега-гига-серию будут слагать легенды! Песни, фильмы. Построят Храм России 25. Главное, напоминать об этом почаще, ага
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Международные матчи)))))
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Что-то с каждым днем все меньше вью от финского друга албанцев стало,лекарства стали действовать что ли?)
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Сначала представительство команд, теперь уже место рождения хоккеиста в ход пошло. Что ещё придумаешь?
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Роман забыл отметить, что СКА тоже представляет всю Россию. А еще чуть-чуть Беларусь, Литву и даже Висконсин
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