Ротенберг о «России 25»: «Мы пригласили хоккеистов из 11 команд. По месту рождения в сборной были уроженцы 21 города – команда представляла всю страну»

Роман Ротенберг подвел итоги хоккейного сезона в России.

«Хоккейный сезон в России завершен, время подводить итоги.

Наша сборная провела два важных турнира – Кубок Первого канала в декабре и Лига Ставок Большой Тур сборной в мае. Все восемь матчей наша команда выиграла, забросив 36 шайб – всегда стремимся радовать своих болельщиков результативной игрой, особенно в те времена, когда сборная России собирается всего два раза в год.

Хочу сказать огромное спасибо организаторам Большого тура сборной во всех городах – мы почувствовали, что нашу команду ждали, готовились, и все прошло на самом высоком уровне.

Искренне благодарю губернатора Омской области Павла Витальевича Хоценко и Алексея Геннадьевича Дюмина, который блестяще работал на посту губернатора Тульской области, а вчера был назначен помощником президента России. Их усилия помогли сделать матчи в Омске и Туле по-настоящему яркими и запоминающимися.

Конечно же, спасибо всем клубам, чьи представители были в сборной. Мы пригласили хоккеистов из 11 команд, а по месту рождения в сборной были уроженцы 21 города – можно уверенно говорить, что наша команда представляла всю Россию.

Мы понимаем, что после такого напряженного сезона отыграть еще и международные матчи – непростой вызов, но очень приятно, что все наши игроки всегда с готовностью откликаются на вызов в сборную.

Конечно, не имело смысла приглашать тех, кто восстанавливается после травм или только-только закончил клубный сезон, но все ребята, приехавшие в сборную, выкладывались на максимум. А иначе и быть не могло при той поддержке, которую мы чувствовали во время всего Тура.

Еще раз спасибо болельщикам сборной России со всех уголков страны. Мы играем для вас!»- написал главный тренер и «России 25» .