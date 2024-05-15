Токкет о победной шайбе «Эдмонтона»: «Я разочарован. Четыре или пять наших парней допустили ошибки. Так нельзя. Обсудим возможные изменения в составе»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Рик Токкет Хоккей

Рик Токкет раскритиковал игру «Ванкувера» в матче против «Эдмонтона».

«Кэнакс» уступили «Ойлерс» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:3, 2-2).

«Эдмонтон» перебросал «Кэнакс» со счетом 30:21 и забил победную шайбу на 60-й минуте матча.

Главный тренер «Ванкувера» заявил, что в составе команды могут произойти изменения.

«Я разочарован. Было слишком много слабых действий во время [третьего] гола, четыре или пять. Я думаю, четыре или пять наших парней допустили ошибки во время этого гола. Так нельзя.

Мы обсудим [возможные изменения] завтра. Есть несколько ребят, которые, возможно, войдут в наш состав.

Мы должны разобраться с этим быстро, счет 2-2.

«Эдмонтон» пришел играть. Второй гол в конце периода был убийственным, еще пара ошибок, а затем последний гол [в третьем периоде] – так нельзя», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

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4 комментария
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Нельзя один период включаться из трех. Тактика "пересидим" будет работать всё хуже. Если с Нэшвиллом это прокатило, то тут уже хуже работает. А Даллас сам кого хочешь пересидит. Там 4-0 получите.
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Петерсен пусть посидит , от него толку нет
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Касатки теряют тренера, караул. Рикушку уносите, несите следующего
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По его видению бригада Кэнакс сама по себе конечно же бегала вокруг своих ворот и они забыли, что Эдмонтон еще умеют "неплохо" разыгрывать. Но по совокупности победа Ойлерс, как бы это не противоречило законам плэйофф, была всё же закономерной.
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