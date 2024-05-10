Гатиятулин о стажировке в НХЛ: «Звездам позволяют больше, но тренеры хотят системности. Токкет интересовался, как мы выстраиваем работу в КХЛ»

Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями о стажировке в клубах НХЛ.

– Перед подписанием контракта с « » вы больше месяца были на стажировке в клубах НХЛ. Как возникла идея отправиться за океан?

– Я ездил в «Даллас» еще в 2018 году, по приглашению челябинца моего друга Станислава Туголукова, он там работает тренером по развитию. Тогда был олимпийский перерыв, возник неожиданный отпуск. В то время в «Далласе» играл Александр Радулов.

В этот раз появилась возможность неожиданно быстро сделать визы, так что я созвонился с . Он показал мне «Ванкувер». Мы сотрудничали в «Тракторе»: он помогал с тактическими разборами и по большинству.

Затем получилось поехать в «Каролину». Мы общались о моей поездке по Северной Америке с , когда он еще играл в «Вашингтоне», а потом его обменяли в дедлайн в «Каролину».

Евгений сказал: «Приезжайте, здесь тоже здорово», и он договорился с клубом о стажировке.

– Что вы для себя отметили?

– Многое из того, что происходит вне льда. Узнал некоторые моменты, как они выстраивают диалог между тренером и игроком. Большую роль играет системность.

Да, может, звездам позволяют чуть больше, но тренеры хотят системности. В регулярном чемпионате они требуют от хоккеистов той игры, которую хотят видеть в плей-офф.

– Что в вашем понимании означает слово «системность»?

– Это требование к каждой игровой ситуации. Должна быть четкость и слаженность. Потеряли шайбу и каждый игрок должен знать, что делать, чтобы шайба, как можно быстрее оказалась у нас.

Это к вопросу об возможностях играть в атакующий хоккей. У каждой команды своя системность, например: кто-то в обороне просит играть каждый с каждым, кто-то просит зонную оборону и так далее.

– Какая из трех изученных команд – «Ванкувер», «Каролина» или «Даллас» – вам наиболее близка?

– Все команды понравились, но больше всего информации получил в « ».

Стажировка продлилась 10 дней, Сергей Гончар организовал встречу с главным тренером «Ванкувера» Риком Токкетом. Он, в свою очередь, интересовался, как мы выстраиваем работу в , и рассказал о своем видении игры. Говорили несколько часов.

В «Каролине» был неделю. Несмотря на плотный календарь, с интересом пообщались с Родом Бринд′Амором, а более детально с видеотренером Крисом Хаффином.

В «Далласе» тоже был неделю, получилось пообщаться с тренерским штабом, но чуть меньше. Посмотрел тренировки и игры.

Тактика команд отличается. «Ванкувер» и «Каролина» стараются играть более активно. «Даллас», тоже активно, но немного отличается.

– Как относятся в НХЛ к россиянам?

– Абсолютно нормально. Был приятно удивлен.

Возникло ощущение, будто мы с североамериканскими тренерами давно знакомы, – сказал Анвар Гатиятулин, который близок к назначению главным тренером в «Ак Барс».