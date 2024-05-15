Токкет о Петтерссоне: «Ему нужно прибавить. В «Ванкувере» не все осознали, что идет плей-офф. Никак не выиграть, если в составе 5-7 пассажиров»
Рик Токкет подверг критике Элиаса Петтерссона и еще ряд игроков «Ванкувера».
«Кэнакс» уступили «Эдмонтону» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:3, 2-2).
25-летний швед остался без очков в трех играх серии из четырех. Всего в плей-офф у него 4 (1+3) балла в 10 матчах при полезности «минус 2».
«Ему нужно прибавить. Не знаю, что тут еще можно сказать. Нам необходимо, чтобы включились 5 или 6 парней. Идет плей-офф. Такое ощущение, что у нас не все это осознали.
Никак не выиграть, если в составе 5, 6 или 7 пассажиров. Это плей-офф. Один из этих парней может стать героем в следующей игре, но для этого нужно активизироваться», – сказал главный тренер «Ванкувера».
Но конечно когда у нефти на площадке 29 и 97 номера, полное ощущение большинства.
Петтерссон реально мёртвый, не только сливает все единоборства, но даже не старается что-то сделать. Смену откатал и ладно.
Не время конечно, но очень просится отцепить его на одну игру, поставив вместо кого-нибудь из energy line. Даже с учётом потенциальной потери качества распаковки толку будет ощутимо больше