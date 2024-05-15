Токкет о Петтерссоне: «Ему нужно прибавить. В «Ванкувере» не все осознали, что идет плей-офф. Никак не выиграть, если в составе 5-7 пассажиров»

Рик Токкет подверг критике Элиаса Петтерссона и еще ряд игроков «Ванкувера».

«Кэнакс» уступили « » в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:3, 2-2).

25-летний швед остался без очков в трех играх серии из четырех. Всего в плей-офф у него 4 (1+3) балла в 10 матчах при полезности «минус 2».

«Ему нужно прибавить. Не знаю, что тут еще можно сказать. Нам необходимо, чтобы включились 5 или 6 парней. Идет плей-офф. Такое ощущение, что у нас не все это осознали.

Никак не выиграть, если в составе 5, 6 или 7 пассажиров. Это плей-офф. Один из этих парней может стать героем в следующей игре, но для этого нужно активизироваться», – сказал главный тренер « ».