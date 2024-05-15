Токкет о Петтерссоне: «Ему нужно прибавить. В «Ванкувере» не все осознали, что идет плей-офф. Никак не выиграть, если в составе 5-7 пассажиров»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Рик Токкет Элиас Петтерссон Хоккей

Рик Токкет подверг критике Элиаса Петтерссона и еще ряд игроков «Ванкувера».

«Кэнакс» уступили «Эдмонтону» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:3, 2-2). 

25-летний швед остался без очков в трех играх серии из четырех. Всего в плей-офф у него 4 (1+3) балла в 10 матчах при полезности «минус 2». 

«Ему нужно прибавить. Не знаю, что тут еще можно сказать. Нам необходимо, чтобы включились 5 или 6 парней. Идет плей-офф. Такое ощущение, что у нас не все это осознали. 

Никак не выиграть, если в составе 5, 6 или 7 пассажиров. Это плей-офф. Один из этих парней может стать героем в следующей игре, но для этого нужно активизироваться», – сказал главный тренер «Ванкувера».  

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14 комментариев
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Нормально приложил)
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+13
Факт. Смотрел все игры, вообще шведа не видно. Boeser, Hughes,Garland, да и Задоров, самые заметные персоны.
Но конечно когда у нефти на площадке 29 и 97 номера, полное ощущение большинства.
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Воу. Я уже думал, этого никогда не случится.
Петтерссон реально мёртвый, не только сливает все единоборства, но даже не старается что-то сделать. Смену откатал и ладно.
Не время конечно, но очень просится отцепить его на одну игру, поставив вместо кого-нибудь из energy line. Даже с учётом потенциальной потери качества распаковки толку будет ощутимо больше
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Треть состава принизил)))
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По факту!
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Петя, Михей и Хроник пока пассажиры.
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Да, Пети просто не видно
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Ответ adimsonekat
Факт. Смотрел все игры, вообще шведа не видно. Boeser, Hughes,Garland, да и Задоров, самые заметные персоны. Но конечно когда у нефти на площадке 29 и 97 номера, полное ощущение большинства.
может он с травмой играет?
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Вот и пусть играет как не в плей-офф
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пора уже начать платить за игры плейофф ,дураков нет бесплатно губить свое здоровье ,
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Так вы там это... Прибавьте ему контракта то. А то парень не играет, когда надо, набивает стату в регулярке. Просто денег мало. Нужно дать ещё больше.
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Ответ adimsonekat
Факт. Смотрел все игры, вообще шведа не видно. Boeser, Hughes,Garland, да и Задоров, самые заметные персоны. Но конечно когда у нефти на площадке 29 и 97 номера, полное ощущение большинства.
Гарланд по сравнению с 1 раундом прибавил
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Ответ antineutrino
может он с травмой играет?
Да, возможно. Но тогда, согласитесь, вряд ли звучала, публично, критика от тренера.
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