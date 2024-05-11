Токкет о 3:4 ОТ: «У «Эдмонтона» было 13 моментов в 3-м периоде. «Ванкувер» слишком часто отбрасывался – это вопрос опыта»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Рик Токкет Хоккей

Рик Токкет прокомментировал поражение «Ванкувера» в матче Кубка Стэнли.

В игре второго раунда плей-офф «Кэнакс» уступили «Эдмонтону» в овертайме со счетом 3:4 (1-1 в серии). 

«Ойлерс» перебросали соперника со счетом 31:19.

«У них было 13 моментов [в третьем периоде] в формате «5 на 5».

Слишком много наших игроков просто выбрасывали шайбу из зоны, когда не нужно было этого делать. Это единственное, что мне не понравилось в третьем периоде.

Думаю, это вопрос опыта игры в плей-офф. Когда ты с шайбой, и кто-то висит на спине, просто продолжать катить. Сохраняй спокойствие.

Как только кто-то получал шайбу, он ее отбрасывал. Как и все остальные. Вот что бывает, когда не делаешь розыгрыши, которые должен», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ванкувер во второй половине матча был таким же сонным, как Эдмонтон во второй половине первой игры. Но Эдмонтон хотя бы вёл на тот момент 4-1, и мог просто успокоиться. Какой результат удерживали Канукс, с середины матча механически играя в отброс?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий