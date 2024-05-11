Токкет о 3:4 ОТ: «У «Эдмонтона» было 13 моментов в 3-м периоде. «Ванкувер» слишком часто отбрасывался – это вопрос опыта»

Рик Токкет прокомментировал поражение «Ванкувера» в матче Кубка Стэнли.

В игре второго раунда плей-офф «Кэнакс» уступили «Эдмонтону» в овертайме со счетом 3:4 (1-1 в серии).

«Ойлерс» перебросали соперника со счетом 31:19.

«У них было 13 моментов [в третьем периоде] в формате «5 на 5».

Слишком много наших игроков просто выбрасывали шайбу из зоны, когда не нужно было этого делать. Это единственное, что мне не понравилось в третьем периоде.

Думаю, это вопрос опыта игры в плей-офф. Когда ты с шайбой, и кто-то висит на спине, просто продолжать катить. Сохраняй спокойствие.

Как только кто-то получал шайбу, он ее отбрасывал. Как и все остальные. Вот что бывает, когда не делаешь розыгрыши, которые должен», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.