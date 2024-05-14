Владислав Третьяк: «Исаев – лучший вратарь России. Нельзя давать лучшего голкиперу, который выстрелил только на конкретном отрезке»

Теги Локомотив ФХР Владислав Третьяк КХЛ Матч ТВ Даниил Исаев Хоккей

Владислав Третьяк назвал Даниила Исаева лучшим вратарем в России.

Голкипер «Локомотива» выиграл приз лучшему вратарю сезона КХЛ. На награду также претендовали Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

– Еще год назад вы говорили, что Даниил Исаев – лучший вратарь КХЛ. Хотя тогда и отдали приз Никите Серебрякову. Но теперь вы вручили награду со сцены именно Исаеву. Почему лучший – он? Ведь в финале со счетом 4-0 победил Илья Набоков.

– Потому что Исаев очень стабильно играл на протяжении всего сезона.

Ведь нельзя давать лучшего вратарю, который выстрелил только на конкретном отрезке. Вот в НХЛ всегда оценивают игрока по целому сезону.

Ну, а Исаев этой стабильностью отличается, и ему заслуженно дали награду.

Я вообще считаю, что он – лучший вратарь России, и это не зависит от разных голосований, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну тогда получается, что Металлург лучшая команда России тоже по делу. Потому что 1место на Востоке в регулярке, КГ, 4—0 в финале над Локо и 4—3над Авто, сильнейшими командами розыгрыша Кубка—2024.
+5
-1
+4
Ответ Bartez1986
Набоков в регулярку играл нормально и стабильно, просто меньше. Не?
Посильнее Набокова регулярку провели три наших вратаря. Самонов, Исаев, Билялов. Но в КГ Набоков что то невероятное совершил. Поэтому лучшего вратаря сезона он все таки не заслуживает, но вот мвп Кубка это без вариантов
+4
-1
+3
Ответ Hitgoe Himgob
Посильнее Набокова регулярку провели три наших вратаря. Самонов, Исаев, Билялов. Но в КГ Набоков что то невероятное совершил. Поэтому лучшего вратаря сезона он все таки не заслуживает, но вот мвп Кубка это без вариантов
Но ты же понимаешь что в Металлурге сложно получить за регулярку такой приз) Потому что Металлург не сушит, нет супер защитников. В Локо проще по сезону вратарю играть, да и системному Ак Барсу тоже.
+3
0
+3
Набоков в регулярку играл нормально и стабильно, просто меньше. Не?
+2
-2
0
Лучшие игроки России в НхЛ играют, так что…
+1
-1
0
> Вот в НХЛ всегда оценивают игрока по целому сезону.

а вот у Танькиного мужа бнв
0
0
0
Ответ Xell
Но ты же понимаешь что в Металлурге сложно получить за регулярку такой приз) Потому что Металлург не сушит, нет супер защитников. В Локо проще по сезону вратарю играть, да и системному Ак Барсу тоже.
как бы люди не любили Шеву, но он норм Исаева потролил, типа ну у вас же одни защитники, нападающих нет. Есть? 36 очков лучший бомбардир. 😁
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий