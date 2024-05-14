Владислав Третьяк: «Исаев – лучший вратарь России. Нельзя давать лучшего голкиперу, который выстрелил только на конкретном отрезке»

Владислав Третьяк назвал Даниила Исаева лучшим вратарем в России.

Голкипер « » выиграл приз лучшему вратарю сезона . На награду также претендовали Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

– Еще год назад вы говорили, что – лучший вратарь КХЛ. Хотя тогда и отдали приз Никите Серебрякову. Но теперь вы вручили награду со сцены именно Исаеву. Почему лучший – он? Ведь в финале со счетом 4-0 победил Илья Набоков.

– Потому что Исаев очень стабильно играл на протяжении всего сезона.

Ведь нельзя давать лучшего вратарю, который выстрелил только на конкретном отрезке. Вот в НХЛ всегда оценивают игрока по целому сезону.

Ну, а Исаев этой стабильностью отличается, и ему заслуженно дали награду.

Я вообще считаю, что он – лучший вратарь России, и это не зависит от разных голосований, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.